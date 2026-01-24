Рус
Відключення 25 січня: українців попередили про обмеження електроенергії

Олексій Тесля
24 січня 2026, 23:00
Усіх українців закликали споживати електроенергію економно, коли вона буде з'являтися за графіком.
Українців попередили про нові відключення

Головне:

  • Графіки відключень електроенергії діятимуть у всіх областях
  • Ситуація в енергосистемі України може змінитися

В Україні в неділю, 25 січня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть у всіх областях.

Як зазначено в повідомленні "Укренерго", протягом дня для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

При цьому підкреслюється, що причиною дії графіків відключень світла є наслідки ворожих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Час і обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в заяві.

Додамо, що всіх українців також закликали споживати електроенергію економно, коли вона буде з'являтися за графіком.

Відключення в Україні: важливе попередження

У ряді регіонів України були вимушено застосовані екстрені відключення світла. В "Укренерго" пояснили, що вцілілі елементи енергосистеми працюють на межі можливостей: через колишні удари і руйнування навантаження на потужності, що залишилися, стало критичним.

Раніше в "Укренерго" розповіли про обмеження в енергопостачанні. Графіки відключень будуть змінюватися протягом доби в залежності від регіону і рівня споживання.

Як писав Главред, якщо країна-агресор Росія повторно не буде атакувати Україну, то з завтрашнього дня в Києві буде поліпшення графіків відключень світла, заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Укренерго відключення світла
23:00Україна
