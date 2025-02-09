Відключення 10 лютого: українцям назвали час обмеження енергопостачання

Важливо:
- Застосовуватимуться обмеження потужності для промисловості та бізнесу
- Час застосування обмежень: 06:00 - 21:00
В Україні оголосили про обмеження потужності електроенергії для промисловості та бізнесу в понеділок, 10 лютого, з 6 ранку до 21 вечора.
"Завтра, 10 лютого, будуть застосовуватися обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень: 06:00 - 21:00", - ідеться в повідомленні НЕК "Укренерго".
У відомстві зазначили, що причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в "Укренерго".
Водночас, відключення для побутових споживачів поки що не прогнозуються.
В "Укренерго" наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися, і закликали споживати електроенергію економно, не вмикаючи кілька потужних електроприладів одночасно.
Раніше повідомлялося про аварійні відключення. В Україні спостерігається тенденція до збільшення споживання електроенергії. Через пошкодження внаслідок ударів ракет і дронів були застосовані відключення.
Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться - стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним.
Раніше в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози.
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Що таке віялові вимкнення електроенергії?
Віялові вимкнення електроенергії - почергові або погрупові від'єднання (за допомогою комутаційних апаратів) споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему, що сприяє її частотному розвантаженню, рідше — температурному розвантаженню обладнання підстанцій або ліній електропередач, пише Вікіпедія.
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