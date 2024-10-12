Відключення світла у восьми областях України: як пояснюють ситуацію в Міненерго

Зараз активно проводиться відновлення енергетичних об'єктів та підготовка енергосистеми до осінньо-зимового сезону.

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В Міненерго розповіли про відключення світла / колаж: Главред, фото: unsplash

На ранок суботи, 12 жовтня, у восьми областях України зафіксовано нові відключення електроенергії внаслідок російських атак, несприятливих погодних умов та технічних порушень.

Про це повідомило Міненерго.

Зазначається, що зараз активно проводиться відновлення енергетичних об'єктів та підготовка енергосистеми до осінньо-зимового сезону.

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"Енергосистема функціонує стабільно, але постійні ворожі атаки завдають шкоди, що ускладнює її роботу. Ми закликаємо економно використовувати електроенергію в години пікового навантаження, особливо ввечері з 17:00 до 22:00", - йдеться в заяві Мінерго.

Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Наслідки обстрілів

За минулу добу внаслідок обстрілів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях спостерігалися відключення електроенергії.

У Запорізькій області артилерійський обстріл пошкодив лінії електропередачі, через що без світла залишилося 3222 споживачі.

У Сумській області через повітряну тривогу тимчасово знеструмлювались підстанції, що призвело до відключення електрики у двох областях. Живлення було відновлено.

У Харківській області також були пошкоджені підстанції та відключення споживачів через обстріли.

Погодні умови

Негода призвела до знеструмлення 25 населених пунктів у Кіровоградській області, 8 – у Чернігівській та 6 – в Одеській.

Що відомо про фіксовану ціну на електроенергію Постановою Кабінету Міністрів України передбачено встановлення фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів у розмірі 2,64 гривні за 1 кВт·год, повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відновлення електропостачання

Протягом минулої доби енергетики відновили електрику для 7809 споживачів, які постраждали від бойових дій та технічних несправностей. Проте на ранок без світла ще залишаються 511 населених пунктів.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,29 м, чого достатньо для потреб станції.

Імпорт електроенергії

Очікується імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови обсягом 12 700 МВт*год і потужністю 1130 МВт.

Генерація електроенергії - інфографіка / Главред

Ситуація з обстрілами та світлом - що відомо

Сьогодні у п'яти областях гриміли вибухи. Як зазначається, у ніч на 12 жовтня противник атакував Україну ракетами невстановленого типу (район пусків - Бєлгородська обл., РФ) і 28-ма ударними БпЛА (район пусків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Водночас голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі телемарафону зазначив, чого чекати в найближчі місяці через пошкодження енергетичної інфраструктури.

Нещодавно в Міненерго спростували заяву ООН. Там зробили прогноз щодо відключень електроенергії.

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