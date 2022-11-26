Відключення світла в Києві: у ДТЕК заявили про нові правила

У ДТЕК заявили про нові правила відключень електроенергії в столиці/ УНІАН

Від суботи, 26 листопада, жителям Києва відключатимуть світло не довше, ніж на 5 годин за раз.

Ситуація залишається складною, тому по всій Україні, у тому числі й у Києві, продовжуватимуть застосовувати екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляється на сторінці ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

"Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин", – йдеться у повідомленні.

На скільки саме часу вмикатимуть електроенергію для споживачів, у ДТЕК не уточнили.

Зазначається, що графіки стабілізаційних відключень зараз не діють. Світло вимикатимуть у такому режимі, поки не стабілізується ситуація в енергомережі і вдасться знизити дефіцит.

Також у ДТЕК закликали громадян не вмикати усі прилади одночасно після того, як увімкнеться світло. Адже через різке підключення одразу великого навантаження може статися нова аварія в електромережах мікрорайону або будинку.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного зникнення електроенергії у більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені станом на ранок четверга, 24 листопада.

Пізніше, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України вже пройшла найскладніший етап після масованої атаки з боку РФ. В усі області уже подана електроенергія, тому найближчими днями в Україні запровадять планові відключення світла замість аварійних.

У Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Станом на 25 листопада загалом по Україні електроенергією було вже забезпечено понад 70% потреб споживання. В "Укренерго" повідомили, що роботи для відновлення живлення продовжуються, але ремонтним бригадам ускладнюють завдання погодні умови – сильний вітер і мороз, який здебільшого "приходить" вночі.

Читайте також: