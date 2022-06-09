ЗСУ втрачають щодня до 100 бійців убитими і до 500 пораненими - Резніков

Ситуація на фронті важка. Наступ РФ наштовхується на потужний опір, підкреслив міністр оборони.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Україна втрачає щодня до сотні бійців убитими і до 500 пораненими.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців убитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наштовхується на потужний опір, несе величезні втрати. Але поки має сили для просування на окремих ділянках фронту", - зазначив міністр.
Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що кількість цивільних жертв в результаті війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.
Він додав, що кількість загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.
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