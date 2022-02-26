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У Харківській області жінка коктейлем Молотова спалила ворожий БТР

26 лютого 2022, 23:01

Місцеві жителі борються з російською окупацією і власними силами.

Жінка в Харківській області спалила російський БТР
Жінка у Харківській області спалила російський БТР / пресслужба Сухопутних військ України

Мешканка Харківської області метнула коктейль Молотова в бронетранспортер Російської Федерації, яка веде наступальну військову операцію проти України.

Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook, жінка самостійно спалила БТР російських агресорів, використовуючи для цього коктейль Молотова.

"На Харківщині панянка спалила БТР орків за допомогою коктейлю Молотова. Коня на скаку це вже атстой... Будь, як жіночка з Харкова!"- наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що російські війська у Чернігівській області на під'їздах до міста зливали пальне, щоб не йти на фатальне зіткнення з українськими військами. Їх бойовий дух падає.

При цьому жителі Ічні без зброї не пропустили росіян.

У Сумській області окупантів також зустріли коктейлями Молотова.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Чернігів та Суми перебувають під контролем України. На даний час противник взяв оперативну паузу через серйозні втрати в боях з українськими військами. У західній частині Києва вони концентрують свої сили, проте по них працює артилерія ЗСУ. Російські військові масово здаються в полон.

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