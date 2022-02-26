Противник несе значні втрати - Генштаб

Ворог несе суттєві втрати / Генштаб

За даними Генштаб ЗСУ станом на 20: 00 26 лютого противник зазнає значних втрат.

Зокрема, на Поліському напрямку наступ ворога зупинено на рубежі Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

На Сіверщині окупанти перегрупувалися і продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗСУ стримують загарбника. У Чернігівській області підірваний ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському районі, просуваючись з Бєлгорода до Старобільська.

На Волині ворог проводить демонстраційні дії.

"Мета РФ вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей не досягнута завдяки рішучим діям ЗСУ", - зазначили в Генштабі.

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У південному напрямку противник на рубежі Скадовська і Голої Пристані. Ведуться запеклі бої, щоб не допустити закріплення по Лівому березі Дніпра.

В акваторії Чорного моря знищений російський винищувач Су - 30 див.

Ліквідація ворога в цифрах:

особового складу - понад 3000 осіб

танків - близько 100

ББМ - до 5400

гармат-15

ЗРК "Бук" - 1

літаків - 16

вертольотів - 18.

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