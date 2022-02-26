Противник несе значні втрати - Генштаб

В акваторії Чорного моря знищений російський винищувач Су-30 див.
За даними Генштаб ЗСУ станом на 20: 00 26 лютого противник зазнає значних втрат.
Зокрема, на Поліському напрямку наступ ворога зупинено на рубежі Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.
На Сіверщині окупанти перегрупувалися і продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗСУ стримують загарбника. У Чернігівській області підірваний ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.
Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському районі, просуваючись з Бєлгорода до Старобільська.
На Волині ворог проводить демонстраційні дії.
"Мета РФ вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей не досягнута завдяки рішучим діям ЗСУ", - зазначили в Генштабі.
У південному напрямку противник на рубежі Скадовська і Голої Пристані. Ведуться запеклі бої, щоб не допустити закріплення по Лівому березі Дніпра.
В акваторії Чорного моря знищений російський винищувач Су - 30 див.
Ліквідація ворога в цифрах:
- особового складу - понад 3000 осіб
- танків - близько 100
- ББМ - до 5400
- гармат-15
- ЗРК "Бук" - 1
- літаків - 16
- вертольотів - 18.
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