Від турніків до комп'ютерів: окупанти тікають з награбованим, кидаючи автобуси з "двохсотими"

Російські окупанти намагаються втекти з Харківської області, масово обкрадають людей / Колаж фото Reuters

Російські окупанти так злякалися потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, що тепер кинулись тікати. Але вони не вивозять з собою боєприпаси чи тіла загиблих побратимів, а "гребуть" все, що бачать. Окупанти крадуть навіть турніки та спортивні снаряди зі спортзалів. Про це повідомляє Головне управління української розвідки.

Встановлено, що окупанти намагаються перейти кордон з РФ та виїхати на територію Білгородської області.

"Особовому складу підрозділів так званої "ДНР", що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива. Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів", - йдеться у повідомленні.

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Окупанти займаються масовим мародерством. Вони викрадають в українців машини, завантажують їх вкраденими генераторами, телефонами та комп'ютерами. Російська армія обкрадає навіть школи.

В одному з населених пунктів окупанти викрали автобуси, проїхали 6 км та покинули їх. У цих автобусах виявили тіла 36 ліквідованих окупантів.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті тривали бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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