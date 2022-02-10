Від сильного удару полетіли вниз: у Дніпрі вантажівка збила комунальників з автовишки

Фура збила двох комунальників з вишки у Дніпрі/ "Дніпро оперативний", скрін з відео

У Дніпрі на Набережній Перемоги фура під час руху зачепила автовишку, у якій на той момент перебували двоє комунальників – працівників КП "Міськсвітло".

Це сталося у середу, 9 лютого. Попередньо водій вантажівки MAN не розрахував відстані до комунального автомобіля і "прочесав" його кузовом. У момент зіткнення комунальники від сильного удару випали з автовишки, повідомляє "Дніпро оперативний".

Як видно на відео, яке зафіксувало момент аварії, одного з комунальників викинуло з висоти просто на землю. Інший утримався завдяки страховці, проте стріла автовишки швидко рухалася і розгойдувала його у різні сторони.

Чоловіків госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова. Один із них на момент приїзду швидкої перебував без свідомості.

Усі обставини події наразі встановлює поліція.

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У поліції на момент публікації матеріалу деталі події не повідомляли.

Нагадаємо, раніше на Київщині водій протаранив п’ять авто. Спочатку п’яний водій врізався у припаркований автомобіль і, навіть не зупиняючись, поїхав далі. Проте потім на його шляху трапилися ще чотири автомобілі, які він протаранив один за одним у режимі доміно.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі водій на нерегульованому пішохідному переході збив двох 15-річних дівчат. Вони отримали важкі політравми і перебувають у лікарні. За попередніми даними, водій перебував за кермом після вживання марихуани.

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