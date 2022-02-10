Від сильного удару полетіли вниз: у Дніпрі вантажівка збила комунальників з автовишки

Один з чоловіків на момент приїзду швидкої був непритомним. Після удару він пролетів декілька метрів з висоти і вдарився об землю.
У Дніпрі на Набережній Перемоги фура під час руху зачепила автовишку, у якій на той момент перебували двоє комунальників – працівників КП "Міськсвітло".
Це сталося у середу, 9 лютого. Попередньо водій вантажівки MAN не розрахував відстані до комунального автомобіля і "прочесав" його кузовом. У момент зіткнення комунальники від сильного удару випали з автовишки, повідомляє "Дніпро оперативний".
Як видно на відео, яке зафіксувало момент аварії, одного з комунальників викинуло з висоти просто на землю. Інший утримався завдяки страховці, проте стріла автовишки швидко рухалася і розгойдувала його у різні сторони.
Чоловіків госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова. Один із них на момент приїзду швидкої перебував без свідомості.
Усі обставини події наразі встановлює поліція.
У поліції на момент публікації матеріалу деталі події не повідомляли.
Нагадаємо, раніше на Київщині водій протаранив п’ять авто. Спочатку п’яний водій врізався у припаркований автомобіль і, навіть не зупиняючись, поїхав далі. Проте потім на його шляху трапилися ще чотири автомобілі, які він протаранив один за одним у режимі доміно.
Також повідомлялося, що у Запоріжжі водій на нерегульованому пішохідному переході збив двох 15-річних дівчат. Вони отримали важкі політравми і перебувають у лікарні. За попередніми даними, водій перебував за кермом після вживання марихуани.
Читайте також:
- У ДТП під Києвом загинула 11-річна дівчинка: батько не пропустив фуру
- Без шансів на порятунок: під Києвом у страшній ДТП загинули чотири людини
- Авто летіло зі швидкістю 120 км/год: чоловік, якого збили блогери на Porsche, розкрив подробиці ДТП
- Багато швидких і рятувальників: за ніч в Україні сталося дві моторошні ДТП, постраждали 26 людей
- У ДТП під Києва загинула вагітна: тіло вирізали з машини