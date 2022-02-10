Ефект доміно: на Київщині водій протаранив п’ять авто і навіть не зупинився – відео

Коли після ДТП керманича зупинила поліція, він поводився зухвало – кричав, нецензурно висловлювався і не реагував на зауваження від правоохоронців.
У Борисполі на Київщині ввечері у середу, 9 лютого, водій протаранив п’ять автомобілів. Перша ДТП сталася на парковці, де водій врізався в авто, яке стояло біля будівлі.
На відео, яке оприлюднила поліція Київщини, видно, що після першої автопригоди керманич навіть не зупинився і спокійно продовжив рух далі.
Проте в подальшому водій врізався у ще чотири автомобілі – їх він протаранив усі разом, як доміно.
"Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили, що водій транспортного засобу Mazda здійснив наїзд на припарковані автомобілі: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. Потерпілі відсутні", – зазначають у поліції.
Поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, проте перевірятися на стан сп’яніння той відмовився. При цьому зазначається, що він поводив себе дуже зухвало – кричав, нецензурно висловлювався і не реагував на зауваження від правоохоронців.
Винуватця ДТП доставили до поліцейського відділку. Там на нього склали одразу п’ять адмінпротоколів:
- за порушення ПДР, що спричинило аварію,
- залишення місця ДТП,
- керування у стані сп’яніння,
- хуліганство,
- керування авто без посвідчення водія.
Нагадаємо, у Запоріжжі водій на нерегульованому пішохідному переході збив двох 15-річних дівчат. Вони отримали важкі політравми і перебувають у лікарні. За попередніми даними, водій перебував за кермом після вживання марихуани.
Також повідомлялося, що у Туреччині перекинувся автобус з туристами після лобового зіткнення з легковиком. Постраждали 13 осіб, їх доставили в місцеві лікарні. За попередньою інформацією, аварія трапилась через порушення смуги руху одним з транспортних засобів.
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