'Від села нічого не залишилось': Плетенчук сказав, чи втратили ЗСУ позиції у Роботиному

Незважаючи на те, що росіяни кілька разів заявляли про захоплення Роботиного, село не потрапило під контроль противника. Українські захисники не втратили своїх позицій. Про це заявив начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі теламарафону.
За його словами, Роботине не перейшло у "сіру зону". Російські окупанти посилили тиск на цьому напрямку, але штурми ворога поблизу села були безуспішними.
"Безуспішно вони його штурмували, в принципі, під час всього цього тижня, коли вони посилили тиск. Проте, минулої доби на Роботине взагалі штурмів не було. Старомайорське - було три, Кринки - було шість", - наголосив Плетенчук.відео дня
Речник зазначив, що хоча окупанти в ефірах цього тижня вже третій раз повідомляли про "захоплення" Роботиного. Проте ця інформація не відповідає дійсності і втрат позицій ЗСУ не було. Плетенчук підкреслив, що ситуація поблизу Роботиного дуже складна, "фактично нічого від села вже не залишилося".
"Воно прострілюється фактично наскрізь, з обох боків. Але вони його не зайняли. Тому ця інформація дійсності не відповідає. Принаймні воно точно знаходиться під нашим вогневим контролем. Це як мінімум. І росіян там нема так само", - додав речник.
Що відомо про Дмитра Плетенчука?
Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).
З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
Війна в Україні - ситуація на Харківщині
Нагадаємо, протягом шести місяців Україна не отримувала від Заходу достатньої військової підтримки, але це не дозволило Росії здобути перевагу на полі бою. Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що бої в Харківській області не будуть вирішальними.
Також Збройні сили України зміцнили свої позиції в Харківській області за минулий тиждень, заявив президент Володимир Зеленський. Російським окупантам не вдалося розтягнути і послабити українські сили на всій лінії фронту.
Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували групу російських окупантів, які захопили лікарню у Вовчанську. OSINT-спільнота DeepState опублікувала відео ударів, де видно, як ЗСУ знищили захоплену будівлю.
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