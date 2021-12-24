26% українців підтримують перенесення святкування Різдва на 25 грудня – опитування

26% українців за перенесення святкування Різдва, 58% – проти / ua.depositphotos.com

Ідею перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня підтримує кожен четвертий українець – за таке рішення виступають 26% опитаних.

Проте понад половина українців виступає проти перенесення свята. Такі результати показало опитування, яке провела Соціологічна група Рейтинг.

Згідно з результатами опитування:

58% людей проти перенесення святкування,

15% респондентів зазначили, що їм байдуже, коли святкувати Різдво,

1% не змогли відповісти.

"У динаміці за останні 5 років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва (з 69 до 58%) і дещо зросла кількість прихильників (з 15 до 26%)", – йдеться у повідомленні.

Дослідження показало, що лише 4% людей святкують Різдво саме 25 грудня, тоді як більшість опитаних (71%) – 7 січня.

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При цьому 18% українців зазначили, що святкують Різдво двічі (25 грудня і 7 січня). Те, що вони не святкують Різдво взагалі, вказали лише 6% респондентів.

Опитування провели у період з 20 по 22 грудня. Вибірка становила 2000 респондентів, яких опитали телефоном. Людей інтерв’ювали у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

В ПЦУ раніше заявили про можливе перенесення святкування Різдва

Українці упродовж наступних 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня, заявив раніше митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Він наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за юліанським календарем, однак процес має відбутися поступово.

"Я дійсно не проти переходу. Але щоб це сталося правильно. Треба мудро діяти… Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити", – зазначив Епіфаній у коментарі "Радіо Свобода".

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