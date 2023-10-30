Сирський - про ситуацію на фронті: ворог посилився і атакує під Бахмутом і Куп'янськом

Російські окупанти підтримують свої атаки артилерією, мінометами і дронами-камікадзе, сказав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

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Російські війська під Бахмутом перейшли від оборони до атаки - Сирський / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал О. Сирського, скріншот соцмережі

Окупаційні війська агресора Росії значно посилили своє угруповання під Бахмутом і перейшли до атакуючих дій. Особливу активність ворог проявляє під Куп'янськом, де намагається просунутися на деяких напрямках. Росіяни підтримують свої атаки артилерією, мінометами та дронами, але ЗСУ відбивають штурми. Про це заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

В інтерв'ю Інтерфакс-Україна він розповів про те, що ситуація на східному фронті залишається складною. Окупанти посилилися і перейшли від оборони до атак на Бахмутському напрямку. Українські позиції атакуються щодня.

"Особливу активність (ворог, - ред.) проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед на декількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання і перейшов від оборони до активних дій", - пояснив ситуацію Сирський. відео дня

За його словами, росіяни під Бахмутом намагаються зупинити просування ЗСУ і повернути втрачені позиції. В атаках вони задіють десантників. На окремих ділянках застосовують штурмові групи із загоном Шторм Z.

Також Олександр Сирський підкреслив, що наступальні дії ворога підтримуються артилерією, мінометами та дронами. ЗСУ діють професійно, відбивають атаки та завдають противнику серйозних втрат.

Ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку

У Генеральному штабі раніше заявили, що ЗСУ просуваються під Бахмутом. За даними військових, українські війська штурмують позиції окупантів південніше міста і закріплюються на зайнятих позиціях.

Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников сказав, що війська РФ наступають на флангах біля Бахмута. Ворог постійно контратакує біля Кліщіївки та Андріївки, але безуспішно.

Росія стягнула 100-тисячні резерви і будує плани щодо захоплення Куп'янська, розповів Главреду майор ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, у районі Куп'янська росіяни використовують танкові удари, штурмові дії відрізняються від тих, що були у Бахмуті.

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