Звільнення Криму: ексзаступник голови Генштабу назвав головні умови

Ігор Романенко оцінив перспективи звільнення Криму / Фото УНІАН

Для звільнення Криму від російських окупантів необхідне поєднання декількох факторів, заявив генерал-лейтенантом запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

ЗСУ потрібні відповідні резерви, а також повинна закінчитися операція на Херсонському та Донецькому напрямках. Свою думку він висловив в ході чату в Главреді, відповідаючи на одне з запитань читачів.

"Тільки після цього ми зможемо говорити, яким чином ми зможемо звільняти Крим", - уточнив генерал-лейтенант.

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При цьому він нагадав про те, що українська влада досить чітко висловлювалася про необхідність деокупації півострова.

"Це говорить про те, що українські військові повинні готуватися до такого роду дій. Наш уряд і суспільство повинні працювати над тим, щоб забезпечувати ЗСУ всім необхідним для реалізації таких планів", - додав Романенко.

Раніше Романенко заявив про те, що перші американські зенітно-ракетні комплекси NASAMS прибудуть в Україну до кінця 2022 року.

Решта поставок ЗРК будуть очікуватися протягом двох років.

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