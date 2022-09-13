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Путін готується здати Крим: Олег Жданов перерахував основні ознаки

13 вересня 2022, 23:34

Авіація пішла на територію Росії, а флот ховається за мисом Фіолент і намагається дрейфувати в сторону Новоросійська, зазначив експерт.

Крим Жданов
Путін готується до здачі Криму - Жданов / Колаж УНІАН, Главред

Президент Росії Володимир Путін вже готується здати Крим, таке припущення висловив полковник та військовий експерт Олег Жданов у ефірі в Марка Фейгіна.

"Авіація пішла на територію Росії, а флот ховається за мисом Фіолент і намагається дрейфувати в сторону Новоросійська. Основна частина штабу Чорноморського флоту перейшла до Новоросійська. Можна припустити, що Москва допускає деокупацію Криму і заздалегідь продумує, як мінімізувати втрати техніки", - зазначив експерт.

Удари по окупантам у Криму

Нагадавши, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Видео дня

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що всього їх нарахували близько десяти.

Раніше Главред писав, що в захопленому РФ Криму розбився військовий літак російських окупантів. Авіакатастрофа сталася в неділю, близько 6 години ранку 11 вересня.

Як пишуть у місцевих пабліках, за попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися.

Відзначається, що авіакатастрофа сталася в полі на кордоні Разнодельненського і Красноперекопського районів.

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війна в Україні Олег Жданов військова агресія РФ
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