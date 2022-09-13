Путін готується здати Крим: Олег Жданов перерахував основні ознаки

Авіація пішла на територію Росії, а флот ховається за мисом Фіолент і намагається дрейфувати в сторону Новоросійська, зазначив експерт.
Президент Росії Володимир Путін вже готується здати Крим, таке припущення висловив полковник та військовий експерт Олег Жданов у ефірі в Марка Фейгіна.
"Авіація пішла на територію Росії, а флот ховається за мисом Фіолент і намагається дрейфувати в сторону Новоросійська. Основна частина штабу Чорноморського флоту перейшла до Новоросійська. Можна припустити, що Москва допускає деокупацію Криму і заздалегідь продумує, як мінімізувати втрати техніки", - зазначив експерт.
Удари по окупантам у Криму
Нагадавши, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.
Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.
При цьому, уточнюється, що всього їх нарахували близько десяти.
Раніше Главред писав, що в захопленому РФ Криму розбився військовий літак російських окупантів. Авіакатастрофа сталася в неділю, близько 6 години ранку 11 вересня.
Як пишуть у місцевих пабліках, за попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися.
Відзначається, що авіакатастрофа сталася в полі на кордоні Разнодельненського і Красноперекопського районів.
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