Паніка в Криму: окупанти відбирають у солдатів смартфони - бояться наведення для "бавовни"

Командування РФ побоюється, що телефони можуть стати наводкою для ударів по базах окупантів.
У захопленому РФ Криму командування російських окупантів відбирає у підлеглих мобільні пристрої та гаджети.
Рашисти побоюються, що телефони можуть стати наводкою для ударів по базах окупантів. Про це йдеться в повідомленні InformNapalm.
При цьому відібрані у підлеглих гаджети командири РФ вивішують на своєрідному стенді.
"На авіабазі в Криму рашисти зробили стенд-аплікацію з відібраними у солдатів смартфонами і ноутбуками. Бояться, що українські "сигарети" наводяться на цілі саме по гаджетам... десь заплакали від сміху супутники НАТО і компанії ICEYE", - йдеться в повідомленні.
Додамо, що один з "кнопкових" телефонів теж став жертвою російського командування.
Удари по окупантам у Криму
Нагадавши, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.
Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.
При цьому, уточнюється, що всього їх нарахували близько десяти.
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