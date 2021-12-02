Лишив помирати на дорозі: на Львівщині водій вантажівки збив 11-річного хлопчика

Підліток потрапив до реанімації з важкими травмами.
На Львівщині у місті Великі Мости вантажівка збила 11-річного хлопчика, який у цей момент саме переходив дорогу пішохідним переходом. Водій не допоміг дитині, а одразу втік з місця події. Це сталося 1 грудня близько 21:00.
Хлопчика після ДТП госпіталізували в реанімаційне відділення. Зараз за його життя борються медики, повідомляє поліція Львівщини.
За словами правоохоронців, винуватця наїзду на дитину довелося шукати у декількох областях. До розшуку залучили поліцію Львівщини і декількох сусідніх областей. У результаті чоловіка вдалося піймати на території Волинської області – він рухався у сторону державного кордону України. Поліція зазначає, що наїзд скоїв 26-річний іноземець.
"Сьогодні близько 10 години ранку поліцейські Львівщини спільно з колегами з Волинської області у місті Володимир-Волинський виявили вантажівку "Вольво", яка прямувала у напрямку кордону для виїзду з України, та зупинили транспортний засіб", – розповіли в поліції.
Зараз вирішується питання про затримання водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке відкрили за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Водію загрожує ув’язнення терміном від 3 до 8 років.
Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі мати з дитиною перебігала дорогу й потрапила під колеса кількох вантажівок. Пішоходи встигли пробігти половину дороги, але в цей момент їх збила Газель. Від удару їх відкинуло на зустрічну смугу прямо під колеса вантажівки.
Крім цього, на Закарпатті вантажівка відірвала голову жінці і втекла з місця ДТП. У Сваляві водій не впорався з керуванням і допустив наїзд на 55-річну жінку, яка раптово вийшла на дорогу. Від отриманих травм вона померла, а водій втік з місця аварії.
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