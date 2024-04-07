"Залишилося переконати РФ": Буданов підтримав пропозицію Папи Римського, але назвав нюанс

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав ініціативу Папи Римського щодо того, щоб провести обмін полоненими з країною-агресоркою Росією за формулою "всіх на всіх".
Проте Буданов вказав на важливий нюанс. Він висловив переконання, що РФ не зацікавлена у такому обміні. Про це голова ГУР сказав під час свого інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
"Я це повністю підтримую. Давайте це зробимо. Залишилася одна маленька справа – переконати Росію", – зазначив він.відео дня
За словами Буданова, він зараз не бачить зацікавленості російської сторони в такому обміні.
Також Буданов розповів, що центральним посередником в обміні військовополоненими вже є не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.
Хто такий Папа Франциск?
Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.
6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.
15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.
18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.
25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".
9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.
Обмін полоненими між Україною та РФ
8 лютого Україна повернула із російського полону ще 100 українців. Президент Володимир Зеленський повідомив, що повернулись на Батьківщину бійці Нацгвардії, прикордонники, ЗСУ. Більшість із них – захисники Маріуполя.
Українські діти розповіли про жахи в полоні РФ. Російські окупанти викрадають українських дітей і тримають їх у справжньому полоні. Російські окупанти змушували дітей співати російський гімн. Якщо хтось відмовлявся співати, його саджали в ізолятор розмірами 2 на 2 метри.
Нагадаємо, український військовий трагічно загинув через тиждень після обміну з полону. Український військовий Юрій Галкін, який повернувся до України у межах великого обміну військовополоненими 31 січня 2024 року, загинув у ДТП 8 лютого.
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