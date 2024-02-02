Знущалися і погрожували смертю: українські діти розповіли про жахи в полоні РФ

Російські окупанти незаконно вивозили українських дітей з окупованих територій, відбираючи їх у рідних.

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Російські окупанти викрали українських дітей і знущалися з них / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Російські окупанти викрадають українських дітей і тримають їх у справжньому полоні. Про жахи цього полону розповіли діти - Ксенія, Денис і Ростислав, які пережили все це на особистому досвіді. Свої свідчення вони дали перед Гельсінською комісією Сполучених Штатів, яка опікується дотриманням прав людини. Про це повідомляє ТСН.

Ворожі солдати незаконно вивозили українських дітей з окупованих територій. У Дениса батьки не чують і не говорять. До нього додому просто прийшли російські військові і сказали, що хлопчик їде. Він почав чинити опір, але їх це не хвилювало.

Мама Ростислава має психічне захворювання, він жив із бабусею. Коли росіяни окупували село, у жінки не витримало серце і вона померла. У хлопчика не залишалося вибору і його без розмов відвезли. Щодо Ксенії, то вона з молодшим братом жили в прийомній сім'ї. Ворожі військові нахабно відібрали її і відвезли.

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Дітям погрожували смертю

Денис і Ростислав потрапили в табір, яким керував колишній український поліцейський із прізвищем Астахов. У Дениса був діабет і він потребував спеціальних ліків. Цей Астахов змушував хлопчика підкорятися Росії і погрожував смертю, якщо той так не зробить.

"У мене діабет. І коли я сказав про це в медпункті табору, мені відповіли "чекай, доки ліки зовсім не закінчаться", через 2-3 дні до мене підходить Астахов і каже, якщо я не підкорюсь Росії, я просто помру в таборі і мене лікувати ніхто не буде", - каже Денис.

Російські окупанти змушували дітей співати російський гімн. Якщо хтось відмовлявся співати, його саджали в ізолятор розмірами 2 на 2 метри, де було все в решітках і стояло ліжко. Руслан був там 4 рази і цей період у загальній кількості тривав цілих 15 діб.

Українських дітей змушували приймати російське громадянство.

"Мені зробили свідоцтво про народження російське. Але я його порвав", - каже Ростислав.

Ксенію вигнали з гуртожитку, бо вона відмовилася отримувати російське громадянство і російські виплати. Дівчинка разом із Ростиславом і Денисом змогли самостійно знайти українських волонтерів, які рятують дітей із російського полону.

Скільки дітей вивезли з України

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що підтверджених випадків викрадення дітей з окупованих територій близько 19 з половиною тисяч. Насправді їх може бути значно більше, адже йдеться лише про підтверджені випадки.

Росіяни всиновлюють українських дітей, а найменшим навіть змінюють імена, щоб їх було важче знайти.

"Сергій Миронов, який є одним із керівників політичної партії РФ, незаконно всиновив Маргариту Прокопенко з Херсона, змінивши їй ім'я, вона стала Мариною, на прізвище зараз вона Миронова. У мене є офіційне звернення сім'ї, яка усиновила старшу рідну сестру Маргарити, з тим, щоб я допоміг возз'єднатися рідним сестрам", - сказав Лубінець.

Що говорять у Гельсінській комісії

Голова комісії республіканець Джо Вілсон вислухав дітей і він навіть не зміг стриматися. Засідання він закінчив вельми емоційно.

"Скажу як дідусь. Я уявив, що троє моїх старших онуків могли бути там. Боже, благослови вас і Україну. Скільки ви пережили", - сказав Джо Вілсон.

Депортація українських дітей РФ

Раніше повідомлялося, що колишній співробітник спецпідрозділу МВС України "Беркут" Валерій Астахов застосовував насильство до дітей та підлітків, яких російські окупанти незаконно депортували на анексований країною-агресором, РФ, півострів Крим.

Журналісти повідомляють, що Астахов у лавах "Беркута" намагався придушити революцію гідності.

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

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