Зеленський провів термінове засідання Ставки: всі подробиці

Володимир Зеленський / Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Президенту доповіли про оперативну обстановку на головних напрямках фронту, а також про основні місця скупчення сил і засобів противника і його можливі дії в найближчий період. Учасниками засідання були скоординовані подальші кроки щодо захисту та деокупації українських територій.

"Окремо учасники засідання зупинилися на заходах з організації ефективної системи протиповітряної оборони України та прикриття стратегічно важливих об'єктів. Були обговорені питання відновлення озброєння, військової техніки та засобів ППО з урахуванням потреб сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Захист нашого неба від ворожих ракет і дронів

"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основні пункти порядку денного цілком очевидні. Це захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист об'єктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії. Доповідали військові, розвідка, міністри", - повідомив президент у відеозверненні.

Чим займається ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

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