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"Помилка, ми лоханулися": Комаровський пояснив, чому розчарувався в Зеленському

9 листопада 2021, 13:49

Євген Комаровський нагадав про те, що Володимир Зеленський давав обіцянку йти в президенти тільки на один термін.

Зеленський, Комаровський
Володимир Зеленський та Євген Комаровський / Facebook / uakomar

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський заявив про те, що помилився у своєму політичному виборі в 2019 році.

Як підкреслив він у інтерв'ю Дмитру Гордону, підтримка Зеленського на виборах президента була помилкою.

"Це і була наша з тобою погана помилка. Ми з тобою лоханулись і 73% (українців, які підтримали Зеленського на виборах - Ред.) точно так само лоханулися. Тому що нам було важливо, щоб це не була команда Порошенка. Ми лохи. Реальні. Я відчуваю себе винуватим. Але у мене не було вибору на той момент. Не було", - каже лікар.

Він також нагадав про те, що перед виборами Зеленський давав обіцянку йти в президенти тільки на один термін.

"Я не розумію, що має статися з чоловіком, щоб він навіть задумався над тим, щоб порушити обіцянку, яку він дав мільйонам людей. Якщо ти сказав: "я йду на один термін...". Але ми ж зараз бачимо, що явно зачищається інформаційне поле, що з'ясовуються стосунки з усіма, хто тільки вякнув... Це ж очевидні речі. Це неправильно", - додав Комаровський.

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Раніше Комаровський розповів про те, що президент Володимир Зеленський після виборів пропонував йому йти в народні депутати.

В інтерв'ю медик пояснив, що його імідж хотіли використовувати в політичних цілях.

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Володимир Зеленський Євген Комаровский Дмитро Гордон
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