"Використовував мене для піару": Комаровський висунув гучне звинувачення на адресу Зеленського

Євген Комаровський / УНІАН

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розповів про те, що президент Володимир Зеленський після виборів пропонував йому йти в народні депутати.

В інтерв'ю Українській правді медик пояснив, що його імідж хотіли використовувати в політичних цілях.

Він уточнив, що з 2010 року, коли з'явилася "Школа доктора Комаровського", і він став впізнаваною людиною, величезна кількість політиків і політичних сил хотіли, щоб він був з ними.

"При цьому вони не приховували: все, що їм потрібно від мене, – щоб я мовчки постояв поруч. Їх цікавили не мої погляди, а виключно моя впізнаваність. Так що Володимир Олександрович (Зеленський, - ред.) не перший і не останній", - зазначив лікар.

Він підкреслив, сподівався на те, що Зеленський, з яким у нього були дружні стосунки, стане винятком у цьому плані.

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"Але він винятком не став. Він використовував мене виключно для піару в тій ситуації. У тій програмі я сказав, що готовий бути радником президента. Не президента Зеленського, а президента. Тобто, мої поради не залежатимуть від особистості президента. Мої поради визначаються медичною наукою і більше нічим", - додав Комаровський.

Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що в школах необхідно скасувати уроки фізкультури, які існують в нинішньому вигляді. Замість них для учнів потрібно ввести заняття спортом після уроків.