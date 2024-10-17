Ополченці Росії зайдуть у три області: генерал Маломуж зробив прогноз

Сили оборони України операцією в Курській області розв'язали два завдання, сказав Микола Маломуж.

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Добровольці РФ підуть у три прикордонні регіони, але на це потрібен час - Маломуж / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот ЛСР

Українська армія операцією в Курській області запобігла планам окупантів щодо Харківщини та Сумщини. Добровольці РДК і Легіону Свобода Росії не брали участі в боях, проте вони підуть на Курщину, Брянщину і Бєлгородщину, коли російське суспільство підтримає боротьбу з режимом Путіна і прийме їх як опозицію. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що операція Сил оборони у Курській області була обґрунтованою і допомогла запобігти російським діям щодо двох регіонів.

"Насамперед ми декларуємо, що провели спецоперацію ЗСУ для формування санітарної зони, щоб запобігти можливим ударам росіян по Сумщині. Адже оперативні дані свідчили про те, що РФ готувала удар по Харківщині та Сумщині. Нейтралізація подібних активних дій Росії стала важливою підставою для нас увійти до Курської області", - сказав Маломуж.

За його словами, добровольці Росії невипадково не були задіяні в Курській області.

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"РДК і Легіон Свобода Росії не могли здійснити таку операцію, оскільки у них немає відповідних сил і засобів. До того ж формування буферної зони є завданням саме ЗСУ. РДК частково підключається до цих дій, але не офіційно. Наразі бійці РДК готуються до інших спеціальних завдань. Операція на Курщині була стратегічного рівня, тому її проводять ЗСУ та інші підрозділи нашого сектору безпеки. А РДК, як правило, використовується розвідкою для здійснення спецоперацій військового, диверсійного та соціально-політичного характеру", - пояснив Маломуж.

Куди підуть добровольці Росії

Також він акцентував увагу на тому, що російські ополченці підуть у Курську, Бєлгородську та Брянську області тоді, коли суспільство в Росії прийме їх як опозицію.

"Тому цей підрозділ готується до інших операцій на території Курщини, Бєлгородщини, Брянщини - туди вони зайдуть тоді, коли Росія відчуватиме, що може програти, адже тоді громадяни РФ будуть готові прийняти РДК як альтернативну російську силу, що воюватиме з Путіним. Сьогодні російське суспільство, навіть представники прикордонних регіонів, не готові реально підтримати опозицію в її боротьбі з Путіним. Звичайно, на тлі успіху нашої операції в Курській області вони виглядатимуть не так потужно, але однаково подібні заходи готуватимуться для того, щоб відтягувати війська, дезорієнтувати ворога щодо наших планів, а також розбалансувати громадське життя РФ", - підкреслив Микола Маломуж.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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