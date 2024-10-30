Українські десантники розгромили морпіхів 'елітної' бригади РФ на Курщині

Російські морські піхотинці намагалися штурмувати українські позиції, однак у них нічого не вийшло.

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Постійні розгроми демотивують окупантів і вони втікають з позицій / Колаж: Главред, фото: 95 ОДШБР

Що повідомили в ДШВ:

Ворог здійснив невдалу атаку на позиції українських десантників

Усю штурмову групу РФ знищили

Окупанти все частіше втікають з поля бою

Воїни 95 бригади ДШВ відбили штурм морпіхів так званої "елітної" 155 бригади країни-агресора Росії, військовослужбовці якої неодноразово здійснювали злочини відносно українських військовополонених.

Як повідомили у ДШВ, окупанти здійснили спробу атакувати позиції 95 ОДШБ у Курській області, внаслідок чого зав'язався бій. Але, в результаті усі штурмова група росіян була знищена.

відео дня

Згідно з відео, яке опублікували українські десантники, їм вдалося ліквідувати близько 10 морпіхів РФ, серед яких, ймовірно, були "кадирівці". Окрім цього, після відбиття штурму стало відомо, що російські військові із складу 155 ОБРМП все частіше намагаються втекти з лінії фронту.

"З радіоперехоплень стало відомо, що серед особового складу підрозділів 155 ОБРМП продовжують частішати випадки самовільного залишення районів виконання бойових завдань, у звʼязку з чим особовому складу погрожують розстрілом у разі самовільного залишення позицій", - йдеться у повідомленні.

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Знищення армії РФ у Курській області

Нагадаємо, Главред повідомляв, що українські військові із 47 окремої механізованої бригади в ході участі в бойових діях на території Курської області змогли ліквідувати 785 російських військових та знищити десятки одиниць військової техніки ворога. У цьому українцям допомогла американська техніка, зокрема БМП М2 Bradley.

БМП М2 Bradley / Інфографіка: Главред

Напередодні розвідники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади успішно знищили штурмову групу 155-ї бригади морської піхоти РФ. Окупанти займалися мінуванням шляхів у Курській області.

Раніше у Курській області в результаті штурмових дій бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади було знищено кілька військових злочинців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

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