УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ просунулися в Курській області: у Генштабі зробили заяву

Андрій Ганчук
17 серпня 2024, 13:41
349
Сили оборони України в рамках військової операції в Курській області досягли нового просування, розповіли у Генеральному штабі Збройних сил.
ЗСУ, війська РФ
Росіяни у Курській області здаються в полон - Генштаб / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Українська армія успішно проводить операцію в Курській області. Воїни просунулися вперед. Про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Триває операція в Курській області - наші воїни успішно просуваються вперед", - ідеться в ранковому зведенні Генштабу 17 серпня.

Також у повідомленні сказано, що російські військові продовжують здаватися в полон.

відео дня

"Триває операція в Курській області - наші воїни успішно просуваються вперед. Російські військовослужбовці, обираючи життя, продовжують здаватися в полон", - підкреслили у Генштабі.

Операція ЗСУ в Курській області - новини за темою:

Українські війська підірвали автомобільний міст через річку Сейм у районі Званого Глушківського району Курської області, заявили російські ЗМІ. В оточення можуть потрапити близько 700 військових РФ. Понад 28 населених пунктів відрізано від Глушківського району.

ЗСУ прорвалися в оборону РФ у Курській області на 40 км, вважають у британській розвідці. Однак росіяни у відповідь уже стягують на Курщину великі сили.

ЗСУ обхитрили армію Путіна, але є лише тиждень на масштабне просування в Курській області, вважає політтехнолог Марат Гельман. В інтерв'ю Главреду він сказав, що така думка продиктована перекиданням росіянами великої кількості сил на Курщину.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війська Росії Генштаб ЗСУ Курська область Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Що робити, якщо з бачка унітазу тече вода: дуже легке, але робоче рішення

Що робити, якщо з бачка унітазу тече вода: дуже легке, але робоче рішення

15:19 Життя
США "тягнуть час": чому ЗСУ не дають дозвіл на удари по РФ ракетами Storm Shadow

США "тягнуть час": чому ЗСУ не дають дозвіл на удари по РФ ракетами Storm Shadow

14:58 Україна
У Курській області українські сили розширили позиції та взяли полонених – Зеленський

У Курській області українські сили розширили позиції та взяли полонених – Зеленський

13:54 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

В Україні вводять зміни щодо військового обліку: що чекає на чоловіків 13792

В Україні вводять зміни щодо військового обліку: що чекає на чоловіків

Війна може завершитись в листопаді: тепер є лише один мирний план - політолог 5070

Війна може завершитись в листопаді: тепер є лише один мирний план - політолог

У РФ істерика через прогноз нового прориву ЗСУ: названо ймовірний напрямок 4119

У РФ істерика через прогноз нового прориву ЗСУ: названо ймовірний напрямок

Ребус для тих, у кого чудовий зір: потрібно за 8 секунд знайти бумеранг 4004

Ребус для тих, у кого чудовий зір: потрібно за 8 секунд знайти бумеранг

Останні новини

15:25

Війна в Україні закінчиться без переговорів з РФ: полковник ЗСУ назвав чіткі терміни

15:19

Що робити, якщо з бачка унітазу тече вода: дуже легке, але робоче рішенняВідео

15:04

Гороскоп Таро на вересень 2024: Овнам - результат, Тельцям - прибуток, Близнюкам - прогресВідео

15:03

Задонатить ще більше на ЗСУ: Долина підняла цінник на корпоративи

14:58

Звідки береться "старечий запах" і як його позбутися

Операція в Курській області здатна "втопити" Путіна, для ЗСУ відкрито шлях на Москву – СвітанОперація в Курській області здатна "втопити" Путіна, для ЗСУ відкрито шлях на Москву – Світан
14:58

США "тягнуть час": чому ЗСУ не дають дозвіл на удари по РФ ракетами Storm Shadow

14:47

Україна і РФ готували таємні переговори про припинення вогню: ЗМІ дізналися деталі

14:17

Підійде і для бургерів, і для коктейлів: найсмачніший рецепт хрону по-домашньому

14:04

Десятки кілограм на голову: Волочкова могла загинути просто у себе вдома

Реклама
13:54

У Курській області українські сили розширили позиції та взяли полонених – Зеленський

13:41

ЗСУ просунулися в Курській області: у Генштабі зробили заяву

13:40

Віє "радянщиною": Євген Клопотенко потрапив у скандал через зміну гімну Києва

12:56

Варити чи не варити: як правильно заморозити гриби для довгого зберігання

12:56

Путін оголосить мобілізацію у РФ: російський політтехнолог спрогнозував терміниВідео

12:44

Удар ЗСУ з боку Бєлгорода або рух на Курськ: полковник назвав сценаріїВідео

12:03

Які області можуть "відколотися" від РФ після Курщини: несподіваний прогноз СвітанаВідео

11:50

Церковне свято 17 серпня: що заборонено робити у цей день

11:29

Заїхали в Суджу разом із ЗСУ: РФ в істериці вибухнула погрозами італійському ЗМІ

11:09

Як правильно заморозити капусту і в яких стравах її можна використовувати

11:05

"Схожа на Мадонну": шикарна Тіна Кароль показала, як готується до нового туру

Реклама
10:50

Операція ЗСУ у Курській області здивувала НАТО: у Bloomberg розкрили страхи Заходу

10:35

Крах режиму Путіна: яка з "веж Кремля" здатна завдати удару

09:49

Таро-прогноз на повню 19 серпня: Овнам - гроші та кохання, Дівам - зміни на кращеВідео

09:46

"Генерали ФСБ сказали Путіну - досить": названо причину провалу РФ на Курщині

09:32

Можуть досягти багато чого й одразу: найуспішніші знаки зодіаку

09:29

Гороскоп на завтра 18 серпня: Скорпіонам - чудові можливості, Овнам - важка робота

09:18

ЗСУ прорвались вперед на Курщині та знищили мости: аналітики ISW розкрили деталі

09:03

ЗСУ спробували прорватися до Бєлгородської області: у США дізналися подробиці

08:10

Уся правда про втрати РФ в УкраїніПогляд

07:53

РФ запустила "Шахеди" та ракети по Україні: в областях лунали потужні вибухи

06:10

Чому операція в Курській області виявилася такою успішноюПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: потрібно за 8 секунд знайти бумеранг

05:31

"Важлива правильна схема розміну": як операція на Курщині вплине на переговори з РФВідео

04:00

Хто мітить на посаду Путіна: в опозиції Росії зробили прогноз про нового лідера

03:30

Простіше, ніж може здатись: як прибрати всю шерсть в домі

01:30

Пік наступу не пройдено: боєць ЗСУ натякнув на нові цілі після Курщини

00:47

Росіяни відрізали голову бійцю ЗСУ: Лубінець відреагував на нелюдське звірство

00:28

"Жирно живете": дружину Решетника захейтили за радісні танці на концерті Адель

00:09

Любощі Гаррі та Меган потрапили на фото

00:03

РФ може готувати ядерну провокацію: в МЗС відреагували на хвилю "божевільної брехні"

Реклама
16 серпня, п'ятниця
23:56

Навіщо отруїли Меттью Перрі: у США назвали підозрюваних

23:37

Плюс одна мрія: Інна Мірошниченко похвалилася новим образом доньки

23:01

В окупованому Криму неспокійно: Керч трясе від серії потужних вибухів

22:13

Україна втратила винищувач МіГ-29: що відомо

21:32

АМКУ має знати, що цементний монополіст CRH не пішов з російського ринку, - лідер SavеФОП

21:26

У росіян - проблеми: в міноборони Естонії оцінили, чи піде РФ у контрнаступ на Курщині

21:22

Історія 10-річного волонтера, який завдяки співу передав на ЗСУ понад 1 млн грн

21:11

Вперше в Україні: на телеканалі Бігуді відбудеться прем'єра популярного турецького серіалу "Постукай в мої двері"

21:08

Телеканал 2+2 розпочав зйомки нового гостросюжетного серіалу "Відступники"

21:07

У Курській області бійці ЗСУ знищили колону кадирівців – The Economist

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти