ЗСУ просунулися в Курській області: у Генштабі зробили заяву

Сили оборони України в рамках військової операції в Курській області досягли нового просування, розповіли у Генеральному штабі Збройних сил.

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Росіяни у Курській області здаються в полон - Генштаб / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Українська армія успішно проводить операцію в Курській області. Воїни просунулися вперед. Про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Триває операція в Курській області - наші воїни успішно просуваються вперед", - ідеться в ранковому зведенні Генштабу 17 серпня.

Також у повідомленні сказано, що російські військові продовжують здаватися в полон.

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"Триває операція в Курській області - наші воїни успішно просуваються вперед. Російські військовослужбовці, обираючи життя, продовжують здаватися в полон", - підкреслили у Генштабі.

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ЗСУ прорвалися в оборону РФ у Курській області на 40 км, вважають у британській розвідці. Однак росіяни у відповідь уже стягують на Курщину великі сили.

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Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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