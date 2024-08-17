'Важливо прибрати барʼєри': Зеленський 'наїхав' на партнерів і розкрив деталі операції ЗСУ

Сміливість українських воїнів та стійкість бойових бригад зараз компенсують дефіцит необхідних рішень від партнерів, заявив Зеленський.

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Сміливість наших воїнів компенсує дефіцит рішень партнерів - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗСУ, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Офіс президента

Забезпечення українських військ сучасними системами дальнього радіусу дії є критичним для ефективного протистояння російській агресії. Важливо, щоб партнери прибрали барʼєри у застосуванні західної зброї по території РФ. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"Ми робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, необхідне посилення. І саме в цьому контексті нам, безперечно, важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни. Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни", - зазначив глава держави.

За його словами, сміливість та стійкість українських захисників наразі компенсують "дефіцит необхідних рішень від партнерів". Зеленський наголосив, що Україна змогла б зупинити просування ворога, якби у ЗСУ була достатня далекобійність.

відео дня

"Будемо посилювати нашу дипломатичну роботу. Будемо наполягати на тому, що потрібні сміливі кроки, сміливі рішення. Потрібно те, що дійсно змінює курс війни, веде її до справедливого миру, до реального завершення – саме такого, якого ми потребуємо. І ми потребуємо того, щоб усі партнери, які дійсно можуть допомогти, – щоб вони допомогли. Це і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші партнери", - наголосив президент.

Зеленський також заслухав доповіді від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Основну увагу було зосереджено на фронтових напрямках, зокрема на ситуації в Донецькій області. Там російські окупанти здійснюють найбільше штурмів.

Операція в Курській області

Крім цього, Сирський доповів президенту щодо просування ЗСУ в Курській області. Зеленський зазначив, що операція на Курщині триває саме так, як Україна і розраховувала.

"Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує: усім солдатам, сержантам і командирам", - сказав він.

Глава держави також подякував усім підрозділам, які поповнють обмінний фонд України за рахунок нових полонених російських солдатів.

"Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. Памʼятаємо про всіх, кого маємо повернути додому", - додав Зеленський.

Ситуація на Курщині - останні новини

Нагадаємо, українська армія успішно просувається вперед в Курській області, повідомили у Генштабі ЗСУ. У ранковому зведенні 17 серпня зазначено, що операція триває і російські військові продовжують здаватися в полон.

Також під час операції в Курській області українським силам вдалося поповнити обмінний фонд для України, повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського. Він також зазначив, що ЗСУ зміцнюють позиції на Курщині та розширюють стабілізовану територію.

Як повідомляв Главред, росіяни виводять частину своїх підрозділів з України для посилення угруповання в Курській області, але це не призводить до значного зменшення особового складу на фронті. Речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що переміщення кількох тисяч військових не впливає на бойову ситуацію в Запорізькій області. У регіоні перебуває від 75 до 90 тисяч російських окупантів.

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