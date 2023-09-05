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ООН надзвичайно негативно ставиться до України: політолог здивував подробицями

Аліна Дембіцька
5 вересня 2023, 05:15
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В умовах надзвичайних ситуацій ООН мала б діяти рішуче й ефективно, але цього не відбувається.
Украина, ООН
ООН надзвичайно негативно ставиться до України / Колаж: Главред, фото: Bundeswehr, УНІАН, ua.depositphotos.com

У Міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні заявили, що на даний момент не надходить достатньо підтверджень стосовно здійснення країною-агресоркою Росією геноциду в Україні. Такі дивні заяви свідчать про слабкість організації, яку настав час реформувати. Таку думку 24 каналу висловив політолог-міжнародник Руслан Осипенко.

Як зазначив Осипенко, ООН надзвичайно негативно налаштована щодо України. Водночас держава-окупант Росія навпаки виступає партнером цієї організації.

Він наголосив, що в умовах надзвичайних ситуацій ООН мала б діяти рішуче й ефективно, але цього не відбувається. В організації розуміють, що війна в Україні щодня демонструє неспроможність ООН щось робити, тому й негативно ставляться до нашої держави.

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"Чиновники ООН щодня прокидаються і знають, що Україна "підсвічує" їхню слабкість, необхідність реформування, або й взагалі скасування цієї організації", - сказав політолог-міжнародник.

За його словами, Росія наразі використовує ООН для своїх цілей. Вона має там право вето, до того ж перебуває у найвищих органах та є постійним членом Радбезу ООН.

"Росія диктує свою політику решті світу, тому в цьому плані вона є партнером керівництва ООН, а Україна – тією "торпедою", яка штовхає цей корабель до змін і реформування, але поки що безрезультатно. Звідти й таке ставлення до України", - підкреслив Осипенко.

Цинічні заяви ООН щодо війни в Україні

Як повідомляв Главред, в ООН обурили новою заявою щодо війни в Україні. Так, в Організації Об'єднаних Націй не зібрали достатніх доказів вчинення російськими окупантами геноциду в Україні. Це ж в ООН заявляли півроку тому – у березні 2023-го. Отже, визнання міжнародною спільнотою агресивних дій Росії актом геноциду досі під питанням.

Раніше в ООН зганьбилися цинічною заявою щодо потужного удару РФ по Одесі. Реакція Організації Об'єднаних Націй здивувала наповал, оскільки міжнародна структура жодним словом не обмовилася про РФ.

Окрім того, коли росіяни у червні підірвали Каховську ГЕС,в ООН написали про святкування дня російської мови. При цьому про те, що сталося в Новій Каховці – не було сказано ані слова.

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війна в Україні ООН війна Росії та України
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