ООН надзвичайно негативно ставиться до України: політолог здивував подробицями

У Міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні заявили, що на даний момент не надходить достатньо підтверджень стосовно здійснення країною-агресоркою Росією геноциду в Україні. Такі дивні заяви свідчать про слабкість організації, яку настав час реформувати. Таку думку 24 каналу висловив політолог-міжнародник Руслан Осипенко.
Як зазначив Осипенко, ООН надзвичайно негативно налаштована щодо України. Водночас держава-окупант Росія навпаки виступає партнером цієї організації.
Він наголосив, що в умовах надзвичайних ситуацій ООН мала б діяти рішуче й ефективно, але цього не відбувається. В організації розуміють, що війна в Україні щодня демонструє неспроможність ООН щось робити, тому й негативно ставляться до нашої держави.
"Чиновники ООН щодня прокидаються і знають, що Україна "підсвічує" їхню слабкість, необхідність реформування, або й взагалі скасування цієї організації", - сказав політолог-міжнародник.
За його словами, Росія наразі використовує ООН для своїх цілей. Вона має там право вето, до того ж перебуває у найвищих органах та є постійним членом Радбезу ООН.
"Росія диктує свою політику решті світу, тому в цьому плані вона є партнером керівництва ООН, а Україна – тією "торпедою", яка штовхає цей корабель до змін і реформування, але поки що безрезультатно. Звідти й таке ставлення до України", - підкреслив Осипенко.
Цинічні заяви ООН щодо війни в Україні
Як повідомляв Главред, в ООН обурили новою заявою щодо війни в Україні. Так, в Організації Об'єднаних Націй не зібрали достатніх доказів вчинення російськими окупантами геноциду в Україні. Це ж в ООН заявляли півроку тому – у березні 2023-го. Отже, визнання міжнародною спільнотою агресивних дій Росії актом геноциду досі під питанням.
Раніше в ООН зганьбилися цинічною заявою щодо потужного удару РФ по Одесі. Реакція Організації Об'єднаних Націй здивувала наповал, оскільки міжнародна структура жодним словом не обмовилася про РФ.
Окрім того, коли росіяни у червні підірвали Каховську ГЕС,в ООН написали про святкування дня російської мови. При цьому про те, що сталося в Новій Каховці – не було сказано ані слова.
Вас може зацікавити:
- Война может завершиться в 2023 году: президент озвучил важнейшие условия
- "На государство уже никто не рассчитывает": Закревский рассказал, замерзнут ли украинцы зимой
- У россиян бешеные потери: ВСУ мощно "насыпали" оккупантам на Таврическом направлении