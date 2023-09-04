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В ООН обурили новою заявою щодо війни в Україні

Яна Ставська
4 вересня 2023, 16:26 оновлено 4 вересня, 16:36
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Це ж в ООН заявляли у березні 2023 року. Розслідування дій РФ щодо України обіцяють продовжити.
В ООН обурили новою заявою щодо війни в Україні
Комісія при ООН продовжує досліджувати дії Росії щодо українців / Колаж Главреда. Фото: Радіо Свобода, Telegram Андрія Єрмака

В Організації Об'єднаних Націй не зібрали достатніх доказів вчинення російськими окупантами геноциду в Україні. Це ж в ООН заявляли півроку тому - у березні 2023-го. Отже, визнання міжнародною спільнотою агресивних дій Росії актом геноциду досі під питанням.

Як пише "Радіо Свобода", міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні наразі не дійшла висновку, що в країні відбувається геноцид.

"На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні) відбувається геноцид", - так на запитання журналістки "Радіо Свобода" відповів голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе.

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Мьосе додав, комісія досліджує "це крок за кроком".

"Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови (для визнання геноциду), які підтверджені судовою практикою", - відповів він.

Розслідування в Україні обіцяють продовжувати. Водночас агресивні заяви пропагандистів РФ щодо знищення українців в ООН назвали такими, що "могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".

"Це одна лінія, якої ми дотримуємося, і ми її розглянемо. Але поки висновків немає", - підсумував Мьосе.

В ООН наразі виявили злочини РФ, що стосуються принаймні двох тем - тортур та атак.

Що казали в ООН раніше

Ще в березні 2023 року Міжнародна слідча комісія ООН стверджувала, що не побачила ознак геноциду в діях Росії в Україні.

Тоді ж у комісії визнали, що РФ скоїла широкий спектр інших воєнних злочинів. У тому числі навмисні вбивства, систематичні тортури та депортацію дітей.

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війна в Україні ООН війна Росії та України
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