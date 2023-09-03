'Я прошу вибачення у Путіна': польська політикиня зробила божевільну заяву

Малгожата Зих видала, що "не можна засуджувати іншу людину, бо це може зробити тільки Бог".

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Польська політикиня попросила вибачення у Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео Telegram

Знята з виборів кандидатка від "Польської селянської партії" Малгожата Зих вибачилась перед російським диктатором Володимиром Путіним за те, що назвала його воєнним злочинцем. Про це пише Polsat News.

"Не відповідає цінностям демократичної правової держави та християнським цінностям називати президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем", оскільки досі немає вироку Міжнародного кримінального суду, перед яким він звинувачується у незаконному вивезенні дітей з окупованих територій України до Росії", - написала вона в соцмережі.

Також Малгожата Зих видала, що "не можна засуджувати іншу людину, бо це може зробити тільки Бог". За її словами, кожна людина, поки вона жива, має право на навернення і спасіння.

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"Тому, щоб мати чисте сумління, я прошу вибачення у президента Росії Володимира Путіна за те, що назвала його у своїй заяві від 30 серпня цього року "воєнним злочинцем", - сказала вона.

Як зазначила Малгожата Зих, заяву щодо Путіна вона зробила на вимогу голови партії, щоб потрапити у виборчий список. Однак нещодавно стало відмо, що Малгожата не буде балотуватися до Сенату ні від PSL, ні від іншої опозиційної сили. Саме тому вона вирішила "з легким серцем" зректися своєї попередньої заяви, якою, на її думку, "образила" главу кремлівського режиму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща спільно з Латвією, Литвою та Естонією у разі провокації з боку режиму Олександра Лукашенка в Білорусі готові будуть повністю закрити кордони з РБ. Внаслідок цього білоруська республіка опинитьсяя повністю відрізаною від Європи.

Також повідомлялося, що На початку серпня Польща перекинула ударні вертольоти ближче до Білорусі. Це сталося після того, як два білоруських гелікоптера, в рамках навчань з ПВК Вагнер, 1 серпня перетнули польський кордон в повітрі. У військах Польщі сказали, що готові відкрити вогонь по білоруських вертольотах у разі повторної провокації.

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