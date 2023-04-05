Путін видав нову маячню і назвав "винних" у вбивстві українців

Російський диктатор перекладає всю свою провину за початок кривавої війни проти України на Вашингтон.

Путін назвав винних у війні проти України / Фото: сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін назвав "винного" у кривавій війні проти України. Чомусь він не вважає, що сам розв'язав її, а перекладає провину на Вашингтон. Про це він особисто заявив під час свого виступу. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він заявив, що нібито США винні в тому, що російські окупанти масово вбивають українців. А все почалося з "кольорових революцій", які, на думку Путіна, відбулися в Україні "через Вашингтон".

"Використання Вашингтоном кольорових революцій і підтримка держперевороту в Києві в 2014 році призвела до сьогоднішнього конфлікту в Україні", — сказав Путін.

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Путін назвав винних у війні проти України / скріншот з відео

Війна в Україні

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що Україна зможе звільнити окупований росіянами Крим приблизно за 5-7 місяців. У російської окупаційної армії немає ресурсів і сил, щоб втримати захоплений півострів. Але 2023 рік буде важким для Криму, додав Подоляк.

У Пентагоні заявили, що військове керівництво США розуміє стратегію ЗСУ в Бахмуті. Українські війська діють надійно, російські окупанти залишаються на захоплених позиціях. Сили оборони України мають можливості для переходу до наступної фази війни.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великої Британії зазначають, що Росія планує випустити зовнішні боргові зобов'язання для фінансування затяжної війни проти України. Якщо іноземні інвестори куплять ці папери, то вони стануть причетними до вторгнення.

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