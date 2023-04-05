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Путін видав нову маячню і назвав "винних" у вбивстві українців

5 квітня 2023, 18:10
Російський диктатор перекладає всю свою провину за початок кривавої війни проти України на Вашингтон.
Володимир Путін
Путін назвав винних у війні проти України / Фото: сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін назвав "винного" у кривавій війні проти України. Чомусь він не вважає, що сам розв'язав її, а перекладає провину на Вашингтон. Про це він особисто заявив під час свого виступу. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він заявив, що нібито США винні в тому, що російські окупанти масово вбивають українців. А все почалося з "кольорових революцій", які, на думку Путіна, відбулися в Україні "через Вашингтон".

"Використання Вашингтоном кольорових революцій і підтримка держперевороту в Києві в 2014 році призвела до сьогоднішнього конфлікту в Україні", — сказав Путін.

відео дня
Володимир Путін
Путін назвав винних у війні проти України / скріншот з відео

Війна в Україні

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що Україна зможе звільнити окупований росіянами Крим приблизно за 5-7 місяців. У російської окупаційної армії немає ресурсів і сил, щоб втримати захоплений півострів. Але 2023 рік буде важким для Криму, додав Подоляк.

У Пентагоні заявили, що військове керівництво США розуміє стратегію ЗСУ в Бахмуті. Українські війська діють надійно, російські окупанти залишаються на захоплених позиціях. Сили оборони України мають можливості для переходу до наступної фази війни.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великої Британії зазначають, що Росія планує випустити зовнішні боргові зобов'язання для фінансування затяжної війни проти України. Якщо іноземні інвестори куплять ці папери, то вони стануть причетними до вторгнення.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
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