Україна буде 'трохи нещасною' після хорошої мирної угоди - Білий дім

Справді успішна угода рідко залишає обидві сторони повністю задоволеними, вважає речниця Білого дому Керолайн Левітт.

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США обіцяють "хорошу угоду", яка повність не задовільнить ні Україну, ні РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео на YouTube

Ключові тези Левітт:

Успішні мирні угоди зазвичай залишають обидві сторони незадоволеними

Трамп знає, як вести переговори і домовлятися

Україна має підписати угоду про доступ до своїх корисних копалин

Адміністрація США ухилилася від прямої відповіді на питання, чи змушуватимуть Москву йти на поступки для укладення мирної угоди. Водночас у Білому домі дали зрозуміти, що результат переговорів не задовольнить ані Київ, ані Москву. Про це під час брифінгу сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Журналіст звернув увагу Левітт, що адміністрація США не називала жодних поступок, на які була б готова піти Росія. Він закликав її запевнити громадськість, що переговори не будуть односторонніми, а Володимир Путін також зіткнеться з вимогами щодо поступок.

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Натомість прессекретарка Білого дому уникнула деталей і лише зазначила, що президент і його команда знають, як вести переговори.

"Думаю, президент знає, як домовитися краще, ніж будь-хто, хто коли-небудь обіймав посаду президента США. А для того, щоб укласти угоду, потрібно запросити обидві сторони за стіл переговорів. І зазвичай, коли ви укладаєте хорошу угоду, обидві сторони залишають цей стіл трохи незадоволеними", - заявила вона.

Левітт також повторила позицію Дональда Трампа про те, що Україна має підписати угоду щодо доступу до своїх корисних копалин.

"Це дозволить повернути американські податки, які фінансують національну оборону України, і це також чудово для українського народу, який пройшов через пекло цієї війни. Це створить довготривале економічне партнерство", - зазначила речниця Білого дому.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Угода щодо корисних копалин із США - останні новини

Нагадаємо, 24 лютого віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що переговори з американською стороною вже майже завершені. За її словами, ключові деталі узгоджені і сторони прагнуть якнайшвидше підписати угоду у Вашингтоні.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може відвідати Білий дім вже найближчим часом для підписання документу. Згідно з оновленим проєктом угоди, умови для України стали вигіднішими, однак гарантії безпеки для Києва залишаються відсутніми.

Як повідомляв Главред, 25 лютого Україна та США досягли домовленостей щодо угоди про видобуток корисних копалин, яка може зміцнити відносини з адміністрацією Трампа та сприяти довгостроковій безпековій підтримці. За даними Financial Times, Україна добилася вигідніших умов, виключивши початкові вимоги США щодо 100% контролю над фінансуванням. Водночас у документі немає гарантій безпеки для України, а питання частки США у фонді залишається відкритим.

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Хто така Керолайн Левітт? Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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