"Він обезбашений і не боїться " - Зеленський не збирається залишати Україну - ОПУ

Українська контррозвідка тримає все під контролем і припиняє спроби замаху на Зеленського.
В офісі президента України стверджують, Володимир Зеленський не збирається залишати межі країни.
Про це заявив радник глави ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латининій, повідомляти Українська правда.
"Зеленський точно не покине Київ. Він - людина обезбашенна, в хорошому сенсі слова. Він не боїться. Він вважає, що він повинен знаходитися всередині, в серці країни", - зазначив чиновник.
Подоляк також зазначив, що незважаючи на спроби замаху на президента України, у нашої контррозвідки все під контролем. Він підкреслив, що хоч в іноземних ЗМІ заявили всього про дві спроби замаху, їх насправді було більше. Особливо в перші три дні.
На думку Подоляка метою замахів на президента крім фізичного усунення, також було тиску на Київ.
"У Генштабу цього не вийшло, а зараз це не має сенсу".,- зазначив Подоляк.
Він також підкреслив, що президент РФ не володіє інформацією про внутрішню ситуацію в Україні і його уявлення про президента неправдиві.
"Розвідка і контррозвідка розповідають Путіну казки", - підсумував чиновник.
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