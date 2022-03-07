"Він обезбашений і не боїться " - Зеленський не збирається залишати Україну - ОПУ

Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

В офісі президента України стверджують, Володимир Зеленський не збирається залишати межі країни.

Про це заявив радник глави ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латининій, повідомляти Українська правда.

"Зеленський точно не покине Київ. Він - людина обезбашенна, в хорошому сенсі слова. Він не боїться. Він вважає, що він повинен знаходитися всередині, в серці країни", - зазначив чиновник.

Подоляк також зазначив, що незважаючи на спроби замаху на президента України, у нашої контррозвідки все під контролем. Він підкреслив, що хоч в іноземних ЗМІ заявили всього про дві спроби замаху, їх насправді було більше. Особливо в перші три дні.

На думку Подоляка метою замахів на президента крім фізичного усунення, також було тиску на Київ.

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"У Генштабу цього не вийшло, а зараз це не має сенсу".,- зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що президент РФ не володіє інформацією про внутрішню ситуацію в Україні і його уявлення про президента неправдиві.

"Розвідка і контррозвідка розповідають Путіну казки", - підсумував чиновник.

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