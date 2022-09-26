"Він шо, в Україні?": матір окупанта РФ "вбила" реакцією на новину про те, що її син у полоні

Полонений окупант спілкується зі своєю матір'ю / Скріншот

У Мережі з'явилося нове відео допиту одного з російських військовополонених, яких затримали українські захисники.

При цьому полоненому окупанту з Красноярська 2001 року народження влаштували сеанс відеозв'язку з батьками. Відео опублікував український журналіст і блогер Володимир Золкін.

Під час спілкування російський загарбник запевняв, що нібито проходив строкову службу, а підписати контракт його змусило командування.

Звернемо увагу на реакцію матері росіянина, якій додзвонився журналіст і дав поговорити з сином. Вона не зрозуміла, що її чадо в полоні, і емоційно відреагувала на цю інформацію.

Спочатку мати і батько радісно підбадьорюють сина, мовляв "не плач, прорвемося", а далі її реакція стала не така впевнена.

Золкін: "Зараз ваш син заспокоїться, а я питання задам. Коли росіяни зрозуміють, що не потрібно в Україну йти".

Мати окупанта: "Що? А навіщо такі питання задаєте?"

Золкін: "Ваш син прийшов вбивати наших людей"

Мати окупанта: "В сенсі? Він шо, в Україні? Нам сказали, що їх взагалі не відправлять в Україну. Строковиків".

Золкін : "Ну, ваш син в полоні".

Мати окупанта: "Був?".

Золкин: "Є. Він тільки сюди потрапив".

Мати окупанта: "І що?".

При цьому від батька полоненого рашиста крім лайливих слів майже нічого не було чутно.

Раніше повідомлялося, що в рамках успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області в полон до українських бійців російські окупанти здавалися масово – деякі навіть на танках.

Нещодавно був випадок, коли російський танкіст прямо за кермом свого танка приїхав до українських позицій здаватися в полон. Під час допиту він розповів, що у нього давно були плани здатися в полон. Але тільки активний контрнаступ українців дозволив йому їх втілити в життя.

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