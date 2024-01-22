Ситуація нелегка: Гуменюк розповіла про хід бойових дій на лівому березі Дніпра

За словами Гуменюк, росіяни значно активізувались на лівму березі Херсонщини з метою вибити українських військових із зайнятих плацдармів.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-nelegkaya-gumenyuk-rasskazala-o-hode-boevyh-deystviy-na-levom-beregu-dnepra-10535204.html Посилання скопійоване

Українські захисники ведуть запеклі бої на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти розуміють, що наступ на українські позиції на лівому березі Дніпра є безрезультатними. Водночас, військове командування РФ наказало не використовувати в ході штурмів бронетехніку, а піші атаки також не приносять бажаного результату. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи інформацію про те, що російські військові відмовляються штурмувати позиції на лівому березі Херсонщини.

"Очевидно, що такі висновки (безуспішність штурму на лівобережжі Херсонщини, - ред.) у них (росіян, - ред.) на поверхні. Російське командування забороняє використовувати бронетехніку, тому що розуміє, що втрачає її безповоротно фактично при кожному штурмі, і використовує тактику піших штурмів. Тобто, чисто піхотні групи - 10-15 людей - направляються в напрямку наших позицій, а потім з втратами до 70% повертаються назад", - зазначила Гуменюк.

За словами Гуменюк, українські військові мужньо тримають оборону на цьмоу напрямку, тоді як ворог, зазнавши втрат, постійно відступає на свої початкові позиції. Вона також зазначила, що Сили оборони України продовжують роботу із розширення плацдармів на лівому березі Херсонщини.

відео дня

"Тобто, 6 штурмів за добу (росіян - ред.) - 6 невдалих спроб", - зауважила вона.

Вона додала, що російські окупаційні війська продовжують активно застосовувати БПЛА для атаки на позиції українських військ.

"Минулий тиждень був непростим, хоча загальна напруженість була дещо нижчою, ніж у попередній тиждень. Зниження активності тактичної авіації ворога пов'язане переважно з погодними умовами і з тим, що ворог робить висновки з тих уражень, які він мав наприкінці минулого року та на початку цього", - сказала Гуменюк.

Вона також вказала, що протягом минулого тижня окупанти продовжували використовувати різні модифікації безпілотників для скидання приблизно 40 одиниць розривних снарядів. Вона зробила висновок, що ворог шукає альтернативні методи, якщо не може використовувати артилерію.

"Намагаючись вибити нас із займаних позицій на лівому березі Дніпра, ворог інтенсивніше застосовував штурми - від 1-2 до 10+ протягом доби. Це також було пов'язано з ротацією особового складу і з погодними складнощами", - зазначила вона.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України знищили 22 одиниці Чорноморського угрупування кораблів російських окупантів. Про це повідомив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук. Також, за його словами, ще 13 одиниць були пошкоджені.

22 січня у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці прогриміли вибухи, і в небі був видно стовп диму. Місцеві Telegram-канали, посилаючись на російських окупантів, повідомляли про "атаку ЗСУ" на енергооб'єкти, вказуючи, що було атаковано три електропідстанції.

Аналітики Інституту вивчення війни також повідомляють, що російські окупанти просунулися в Авдіївці, в Донецькій області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.