Втрати досягають 70%: в ЗСУ розповіли про бої на лівому березі Дніпра

В ЗСУ зазначили, що російські окупанти на лівому березі Дніпра втрачають 50-70% особового складу і техніки в ході кожного штурму позицій Сил оборони.

https://glavred.net/ukraine/poteri-dostigayut-70-gumenyuk-rasskazala-o-boyah-na-levom-beregu-dnepra-10533623.html Посилання скопійоване

Сили оборони працюють над розширенням плацдарму на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Сили оборони України не зважаючи на проблеми із логістикою, продовжують утримувати плацдарм в районі населеного пункту Кринки на лівому березі Дніпра, завдаючи при цьому значних втрат російським окупантам.Про ефірі "Еспресо" розповіла Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"На лівобережжі Херсонщини дійсно є складнощі з логістикою для наших військ. Це обʼєктивна ситуація. В нас є розуміння, що за спинами наших бійців Дніпро й плавні. Там дійсно не так просто створити окопи й вибудувати лінію оборони. Однак Сили оборони продовжують тримати позиції в Кринках, а також працюємо над розширенням плацдарму", - повідомила Гуменюк.

Гуменюк також зазначила, що російські окупаційні війська зазнають значних втрат серед особового складу і техніки в ході наступу на позиції Сил оборони України.

відео дня

"Сьогодні Кринки навряд чи можна назвати населеним пунктом. Однак це наш пункт незламності та облаштування й розширення плацдарму. Ворог за минулу добу наважився лише на один штурм, він був для них (росіян, - ред.) безрезультатним. Окупанти випробовують різні способи для атак на наші позиції. Втім, кожна нова атака завершується для них зменшенням особового складу й техніки на 50-70%", - додала вона.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються витіснити українських захисників з лівого берега Херсонської області. Про це 8 січня заявила Наталія Гуменюк, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Як зазначив військовий аналітик Олег Жданов, українські військові можуть не втримати позиції на лівому березі Херсонської області, через те, що вони перебувають під постійним вогнем окупантів.

Однак ЗСУ можуть знову перейти до наступу. Зокрема, атаки ЗСУ на Крим свідчать про те, що Росія не змогла вирішити проблему своєї неефективної системи протиповітряної оборони.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.