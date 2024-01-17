'Результативність нульова': Гуменюк оцінила ситуації в Кринках на Херсонщині

Російські окупанти "відмінусовують" свій особовий склад штурмовими діями й повертаються на позиції для перегрупування.

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Окупанти "відмінусовують" свій особовий склад біля Кринок / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Армія окупантів штурмує позиції Збройних сил України біля Кринок. Однак результативність атак російських військ є нульовою. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, ситуація ускладнена як бойовими діями, так і погодними умовами. Несприятливі погодні умови, такі як льодовий покрив на річці, ускладнюють логістику, але не заважають виконанню завдань. Не зважаючи на це, логістика забезпечується і росіян це дуже злить.

"Вони (росіяни - ред.) продовжують штурмувати наші позиції. Намагаються тримати більш-менш інтенсивний рух штурмових груп. За минулу бойову добу ми нарахували їх шість, але результативність в них все ж таки нульова, навіть з позначкою "мінус", - розповіла вона. відео дня

Гуменюк зауважила, що ворожі штурми відзначаються низькою ефективністю та численними невдалими спробами. Окупанти "відмінусовують" власний склад та відступають після неуспішних штурмів, щоб перегрупуватися. Українські захисники поки не ризикують особовим складом і не наступають, оскільки наразі важливо утримати позиції.

"Ми поки що не можемо просуватися вперед і це треба сприймати об'єктивно. Тому що просування вперед передбачає потужну підтримку і подальший захист і прикриття, до прикладу, з боку артилерії", - додала речниця ОК "Південь".

Ситуація на лівому березі Дніпра

Як повідомляв Главред, російська армія змінила тактику на Лівобережжі Херсонської області, вирішивши використовувати техніку тільки для транспортування особового складу. Також вони припинили обстріли українських позицій керованими бомбами з авіації.

Також речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що в районі Кринок сконцентровано близько 10 тисяч російських військових, а бойові дії тривають з інтенсивним бомбардуванням та застосуванням артзасобів.

Нагадаємо, у зоні відповідальності Сил оборони півдня України триває контрбатарейна боротьба. Ворог, не зупиняючись, здійснює спроби витіснити українські підрозділи з позицій на лівому березі Дніпра.

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