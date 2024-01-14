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ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині: Росія стягує туди резерви окупантів

Юлія Закрепа
14 січня 2024, 00:15
Росіяни підтягнули оперативні резерви морської піхоти, а також десантно-штурмових військ на лівий берег Дніпра.
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині: Росія стягує туди резерви окупантів
Гуменюк розповіла, що відбувається на лівобережжі Дніпра / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 56-та окрема мотопіхотна бригада, скріншот: deepstatemap

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що інтенсивність штурмових дій ворога нестабільна. У Херсонській області зменшилась кількість підрозділів типу "Шторм Z". Однак разом з тим побільшало морських піхотинців.

"Справді, вони підтягнули оперативні резерви з використанням морської піхоти, а також десантно-штурмових військ. Але при цьому в них є суттєвий морально-психологічний дисонанс", - зазначила Наталія Гуменюк для 24 каналу.

Ці підрозділи вже навчені, усвідомлюють потужність цієї операції, тож розуміють, що без підтримки авіації та бронетехніки, штурми вдалими бути просто не можуть. Вимагаючи таку підтримку у командування, окупанти наражають себе на внутрішні суперечки.

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"Ми констатуємо хвилеподібний спад та підйом штурмових дій. Вони, щойно акумулюють зусилля, підвищують інтенсивність штурмів до 9-10 за добу. Як тільки у них виникає внутрішнє непорозуміння, знову відбувається спад - 2-4 штурми", - розповіла Гуменюк.

Сили оборони контролюють ситуацію. Штурми росіян здебільшого невдалі, тож їм доводиться повертатися на зайняті позиції. До слова, в районі українського плацдарму облаштована "смуга неповернення" з бронетехніки, яку спалили Сили оборони.

"Переходячи цей психологічний рубіж, ворог втрачає впевненість у власних діях", - пояснила речниця ОК "Південь".

Українським військовим вдається утримувати плацдарм та продовжувати розширювати його.

Нагадаємо, що ЗСУ розширили плацдарм на лівому березі Дніпра та просуваютться вперед. Сили оборони України продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Росіяни хочуть вибити ЗСУ з важливих плацдармів. Окупанти не відмовляються від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Окупанти здійснили 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ.

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