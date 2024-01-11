ЗСУ вдалося розширити плацдарм: Гуменюк розповіла про ситуацію біля Кринок

Окупанти зазнають великих втрат у живій силі й техніці. Але відступаючи назад, ворог готує нові штурми.

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Російські окупанти продовжують намагатися штурмувати українські позиції / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, deepstatemap

Українські військові у вкрай важких умовах утримують позиції на лівобережжі Херсонщини та навіть розширюють плацдарм. При цьому російські окупанти продовжують намагатися штурмувати позиції ЗСУ. Лише за добу 10 січня захисники України відбили понад 10 ворожих штурмів. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, за таких погодних умов, а також враховуючи співвідношення сил і засобів, робота з розширення плацдарму вкрай важка.

"Складна логістика, є складнощі з використанням певної техніки. Але утримувати позиції виходить і продовжувати роботу з розширення плацдарму попри те, що ворог знову відновив штурмові дії. За минулу добу їх було близько 11, і всі вони були безуспішними", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Російська армія зазанає великих втрат і навіть намагається штурмувати позиції ЗСУ без застосування техніки. Потім ворог відступає на свої позиції та продовжує готувати нові штурми.

"За минулу добу у нас вже є підтвердження, що ворог втратив 18 окупантів, три човни, якими вони намагалися маневрувати, дві гармати. Продовжуємо знищувати мінометні розрахунки, а також скасували три пункти поставки. Маючи щодня такі втрати, ворог повертається на свої позиції й готує нові штурми", – зазначила Гуменюк.

Ситуація на Херсонщині

8 січня повідомлялося, що російські окупанти намагаються вибити захисників України з лівобережжя Херсонської області. Спочатку для цього вони активізували штурмові дії на суші та використовували невеликі піші групи, які діяли за підтримки бронетехніки. Але загарбники зазнали суттєвих втрат у бронетехніці, після чого активізували свою авіацію на лівобережжі Херсонщини.

Українські військові можуть не втримати позиції на лівому березі Херсонської області. Цей плацдарм прострілюється окупантами. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

ЗСУ зможуть знову перейти від оборони до наступу. Українські атаки на Крим показують, що країна-агресор Росія досі не змогла розв‘язати проблему своєї ненадійної системи ППО.

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