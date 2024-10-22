У Defense Express розкрили кількість військових КНДР, яких готують в Україну: дані розвідки

Пхеньян почав так звану "торгівлю гарматним м’ясом", жодних інших пояснень немає, вважає Олег Катков.

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КНДР планує передати 12 тисяч військових РФ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, militaryarms.ru

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що Північна Корея надала Росії не просто військових, а представників так званих сил спеціальних операцій.

"Мова йде про 12 тисяч військовослужбовців КНДР, які перебувають на території Російської Федерації безпосередньо у військових частинах, де проходять вочевидь допідготовку, яка буде тривати у деяких підрозділах до першого листопада. Тобто вона доволі скорочена, тому що перекидання самих військ з КНДР до Російської Федерації почалося з 8 жовтня. Тобто доволі стисло все відбувається. Південнокорейська розвідка опублікувала детальний звіт, у якому показала, як це відбувалося, як їх везли безпосередньо на великих десантних кораблях, як їх прикривали там фрегати. Використовуються активно літаки Ан-124 "Руслан", і це перший випадок, коли взагалі вони сідають на території КНДР з 1990 року", - сказав він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Олег Катков вважає, що ситуація яка зараз відбувається із перекиданням військ КНДР в Україну є достатньо загрозливою.

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"Тобто мова йде про те, що дійсно Пхеньян почав так звану "торгівлю гарматним м’ясом", жодних інших пояснень немає. Іде перекидання сил, 12 тисяч - це, якщо брати особовий склад, повноцінні дві бригади, ніякий там не батальйон, як хтось писав. І це доволі загрозлива ситуація, тому що треба розуміти ще один аспект. Знову ж таки, за даними розвідок, мова йде не про звичайних якихось військовослужбовців, а про представників так званих сил спеціальних операцій, які є у КНДР. Можна дискутувати, наскільки вони добре навчені чи порівнювати їх з іншими колегами, звісно, буде рахунок на КНДР. Тут питання в кількості, тому що треба розуміти головний параметр - лише сил спеціальних операцій, куди входять повітряно-десантні підрозділи, розвідбати, у КНДР, за різними оцінками, є від 80-ти тисяч до 200 тисяч. Водночас загальна кількість збройних сил КНДР - це 1,3 мільйона осіб", - зазначив експерт.

Відправка військ КНДР на війну в Україні

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що солдатів КНДР уже екіпірують у форму РФ. Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Регулярними підрозділами, які Москва планує використовувати як гарматне м'ясо.

У НАТО назвали головну мету перекидання військ КНДР для війни з Україною. Американський політик нагадав, що в КНДР були бойові дії востаннє під час Корейської війни, тому участь у війні з Україною є чіткою метою, яку переслідують північні корейці. Більш всього північні корейці хочуть отримати бойовий досвід.

У ЗМІ повідомили, що КНДР могла відправити Росії своїх пілотів. За даними Сеула, у вересні Пхеньян відправив у Владивосток групу пілотів, навчених на радянських винищувачах. Якщо чутки підтвердяться, Росія стане першим "іноземним фронтом" для бойових пілотів КНДР з часів війни у Вʼєтнамі.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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