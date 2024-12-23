Оточення ЗСУ в Макарівці: в Силах оборони прояснили ситуацію

Лейтенант із позивним "Алекс" заявив про оточення ЗСУ на півдні від Великої Новосілки.

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ЗСУ в складній ситуації в Макарівці / Колаж: Главред, фото: 144 окрема піхотна бригада, скріншот карти DeepState

Що відомо:

ЗСУ могли потрапити в оточення в Макарівці

Сили оборони стверджують, що говорити про оточення рано

ЗСУ опинилися у складній ситуації в селі Макарівка на півдні від Великої Новосілки. Котел навколо позицій захисників у цьому районі, ймовірно, закрився. Про це свідчить оновлена мапа DeepState.

Ситуація на Времівському напрямку погіршується, оскільки ворог продовжує наступальні дії в районі Нового Комару, намагаючись закріпитися на зайнятих позиціях. Одночасно тривають штурми Великої Новосілки, Нескучного та Времівки.

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"Макарівка на півдні від Великої Новосілки в повному оточенні, сподіваюсь, вищі уми якось планують вирішувати цю ситуацію", - написав лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс".

Водночас начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко заявив в ефірі телемарафону, що українські військові продовжують обороняти Макарівку, наказів залишити селище немає.

"Ситуація дійсно складна. Сили оборони здійснюють можливості для того, щоб протистояти ворогу, але ворог здійснює тиск з усіх боків… Я думаю, що питання відходу наших сил оборони буде вирішуватися вищими штабами. На сьогодні здійснюються можливості для того, щоб все ж таки проконтролювати наші південні рубежі, південні підходи до Великої Новосілки", - розповів Петренко.

Коментар Сил оборони півдня

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що наразі про оточення українських підрозділів в Макарівці говорити зарано. За його словами, російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії на Времівському напрямку і здійснюють понад 40 атак на добу.

"Зараз на Времівському напрямку вже декілька днів поспіль понад 40 штурмових дій проводить ворог: вчора – 47, сьогодні - 44. Він намагається обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас Сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи, і тому говорити наразі про якесь оточення рано", - розповів Волошин у коментарі Укрінформу.

Речник додав, що українські військові завдають російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці.

"Вчора було знищено 8 танків і до півтора десятка броньованих машин. Сьогодні - 4 танки і до 5 бойових броньованих машин. Наші захисники знищують їхні сили, які намагаються вклинитися в нашу оборону, там, де можна, проводять активні бойові дії щодо відновлення своїх позицій", - зазначив він.

Дані Генштабу ЗСУ

Оперативне командування "Хортиця" раніше спростовувало ризик оточення ЗСУ в Макарівці.

За даними Генштабу ЗСУ, на Времівському напрямку противник здійснив 44 штурми в районах Великої Новосілки, Благодатного, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у напрямку населеного пункту Багатир.

Попри складність ситуації, українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу. ЗСУ при відбитті атак знищили 1 танк та 2 бойові броньовані машини окупантів, ще 3 танки та 1 ББМ отримали пошкодження.

Ситуація в Макарівці - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південь від Великої Новосілки ворог перетнув річку Мокрі Яли, закріпившись на нових позиціях. У районі Макарівки та Сторожевого утворилася "сіра зона".

Також російські війська активізували спроби "зрізати" Времівський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка – Благодатне – Сторожове. Мета ворога — огорнути Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.

Як повідомляв Главред, окупанти готуються активізувати бойові дії на правобережжі Херсонської області. Наступ очолить командувач ВДВ РФ Михайло Теплинський із залученням до 4 000 військових. Основними підрозділами стануть 61-ша окрема бригада морської піхоти та 7-ма десантно-штурмова дивізія.

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