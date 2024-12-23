Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Оточення ЗСУ в Макарівці: в Силах оборони прояснили ситуацію

Руслана Заклінська
23 грудня 2024, 13:13оновлено 23 грудня, 14:08
889
Лейтенант із позивним "Алекс" заявив про оточення ЗСУ на півдні від Великої Новосілки.
Оточення ЗСУ в Макарівці: в Силах оборони прояснили ситуацію
ЗСУ в складній ситуації в Макарівці / Колаж: Главред, фото: 144 окрема піхотна бригада, скріншот карти DeepState

Що відомо:

  • ЗСУ могли потрапити в оточення в Макарівці
  • Сили оборони стверджують, що говорити про оточення рано

ЗСУ опинилися у складній ситуації в селі Макарівка на півдні від Великої Новосілки. Котел навколо позицій захисників у цьому районі, ймовірно, закрився. Про це свідчить оновлена мапа DeepState.

Ситуація на Времівському напрямку погіршується, оскільки ворог продовжує наступальні дії в районі Нового Комару, намагаючись закріпитися на зайнятих позиціях. Одночасно тривають штурми Великої Новосілки, Нескучного та Времівки.

відео дня

"Макарівка на півдні від Великої Новосілки в повному оточенні, сподіваюсь, вищі уми якось планують вирішувати цю ситуацію", - написав лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс".

Водночас начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко заявив в ефірі телемарафону, що українські військові продовжують обороняти Макарівку, наказів залишити селище немає.

"Ситуація дійсно складна. Сили оборони здійснюють можливості для того, щоб протистояти ворогу, але ворог здійснює тиск з усіх боків… Я думаю, що питання відходу наших сил оборони буде вирішуватися вищими штабами. На сьогодні здійснюються можливості для того, щоб все ж таки проконтролювати наші південні рубежі, південні підходи до Великої Новосілки", - розповів Петренко.

Коментар Сил оборони півдня

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що наразі про оточення українських підрозділів в Макарівці говорити зарано. За його словами, російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії на Времівському напрямку і здійснюють понад 40 атак на добу.

"Зараз на Времівському напрямку вже декілька днів поспіль понад 40 штурмових дій проводить ворог: вчора – 47, сьогодні - 44. Він намагається обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас Сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи, і тому говорити наразі про якесь оточення рано", - розповів Волошин у коментарі Укрінформу.

Речник додав, що українські військові завдають російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці.

"Вчора було знищено 8 танків і до півтора десятка броньованих машин. Сьогодні - 4 танки і до 5 бойових броньованих машин. Наші захисники знищують їхні сили, які намагаються вклинитися в нашу оборону, там, де можна, проводять активні бойові дії щодо відновлення своїх позицій", - зазначив він.

Дані Генштабу ЗСУ

Оперативне командування "Хортиця" раніше спростовувало ризик оточення ЗСУ в Макарівці.

За даними Генштабу ЗСУ, на Времівському напрямку противник здійснив 44 штурми в районах Великої Новосілки, Благодатного, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у напрямку населеного пункту Багатир.

Попри складність ситуації, українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу. ЗСУ при відбитті атак знищили 1 танк та 2 бойові броньовані машини окупантів, ще 3 танки та 1 ББМ отримали пошкодження.

Ситуація в Макарівці - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південь від Великої Новосілки ворог перетнув річку Мокрі Яли, закріпившись на нових позиціях. У районі Макарівки та Сторожевого утворилася "сіра зона".

Також російські війська активізували спроби "зрізати" Времівський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка – Благодатне – Сторожове. Мета ворога — огорнути Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.

Як повідомляв Главред, окупанти готуються активізувати бойові дії на правобережжі Херсонської області. Наступ очолить командувач ВДВ РФ Михайло Теплинський із залученням до 4 000 військових. Основними підрозділами стануть 61-ша окрема бригада морської піхоти та 7-ма десантно-штурмова дивізія.

Читайте також:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво: синоптик попередила про зміни

Якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво: синоптик попередила про зміни

13:34Синоптик
Гороскоп на 2025 рік: час завершення війни та початку нової пандемії – чого чекати від року Змії

Гороскоп на 2025 рік: час завершення війни та початку нової пандемії – чого чекати від року Змії

13:30Гороскоп
Окупанти можуть готувати новий наступ: Андрющенко вказав на важливий момент

Окупанти можуть готувати новий наступ: Андрющенко вказав на важливий момент

13:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Син Наташі Корольової та його дружина відреклися від батьків-путіністів

Син Наташі Корольової та його дружина відреклися від батьків-путіністів

Впораються з оптичною ілюзією одиниці: знайдіть зайвий гриб за 7 секунд

Впораються з оптичною ілюзією одиниці: знайдіть зайвий гриб за 7 секунд

Чому не можна розбивати яйця ножем: експерти пояснили, як це робити правильно

Чому не можна розбивати яйця ножем: експерти пояснили, як це робити правильно

Померла у 26 років: у родині путіністки Шукшиної сталося горе

Померла у 26 років: у родині путіністки Шукшиної сталося горе

Литимуть дощі та сипатиме сніг: Україну атакує негода

Литимуть дощі та сипатиме сніг: Україну атакує негода

Останні новини

14:12

Шишки — принесуть багатство, а птахи - звістки: якими іграшками прикрасити ялинку

14:09

Національний відбір на Євробачення 2025: хто увійшов до складу журі

13:59

Звідки пішла традиція ставити ялинку на Новий рік: відповідь здивує

13:47

Чим прибрати суперклей від лінолеуму або ламінату: робочий та ефективний спосібВідео

13:34

Якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво: синоптик попередила про зміни

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:30

Гороскоп на 2025 рік: час завершення війни та початку нової пандемії – чого чекати від року ЗміїВідео

13:14

Окупанти можуть готувати новий наступ: Андрющенко вказав на важливий момент

13:13

Оточення ЗСУ в Макарівці: в Силах оборони прояснили ситуацію

13:11

Дмитро Комаров повертається: мандрівник розповів про новий сезон "Світу навиворіт"

Реклама
12:41

Що можна додати в бачок унітазу: хитрість, яка здивує багатьох

12:39

Війська Кім Чен Ина не допоможуть Путіну: Сотник назвав три причиниВідео

12:37

Увійшли з акаунту найвищого рівня: у ВР сказали, як РФ вкрала інформацію з держреєстрів

12:28

73% українців підтримують створення ядерної зброї - опитування

12:15

КНДР могла передати РФ балістичні ракети: генерал попередив про небезпеку

11:41

Мільйони боєприпасів і сотні ракет: КНДР збільшила постачання зброї до РФ - WSJ

11:37

На Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер": що буде з погодою

11:17

Де захований кубик: тільки геній знайде відповідь за 5 секунд

11:06

Армія РФ в Криму переховує техніку в старих складах: партизани пояснили причину

10:40

Рішення ухвалено: РФ готує наступ на Херсон - ЗМІ дізналися деталі

10:38

Чим очистити сковороду від пригорілої їжі: давно забутий, але ефективний спосібВідео

Реклама
10:33

Смак Різдва: від класичних рецептів до нових кулінарних традицій із Culinara та зірковими шеф-кухарями новини компанії

10:22

Гороскоп на завтра 24 грудня: Овнам - райський період, Козерогам - неймовірна удача

10:12

Командири армії РФ дозволяють підлеглим страчувати військовополонених: деталі від ISW

10:05

Понад 1000 солдатів вбиті та поранені: ЗСУ показали, як знищують військових КНДР

09:32

Як позбутися чорної цвілі на вікнах: простий, але дуже хороший спосібВідео

09:31

Потепління до +11, мокрий сніг і дощ: якою буде погода в останній тиждень 2024 року

09:04

В РФ знищено склад: вщент вигоріли деталі для "Шахедів" на $16 млн - ГУР

08:30

Путін може "протестувати" єдність НАТО: Пісторіус попередив про загрозу нападу РФ

07:52

"Відповідь на слова Зеленського": Фіцо пояснив свою зустріч із диктатором Путіним

07:01

Кім Чен Ин може відправити в РФ дрони і додаткові війська - корейська розвідка

06:36

У Росії все почне руйнуватися вже в січні-березні 2025 рокуПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти три панди

04:30

Смачні тарталетки на Новий рік: простий рецепт, який здивує усіхВідео

04:12

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 23 грудня - прикмети

03:30

Кого полюбляють енергетичні вампіри: знаки зодіаку, які страждають найбільше

02:31

Краще, ніж будь-який салат: смачні кульки "Рафаелло" з крабових паличок - рецепт

02:00

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд

01:30

"У нас немає таких засобів ППО": експерт про загрозу удару РФ ракетою "Орешник"

22 грудня, неділя
23:31

Прапори УПА на польській техніці ЗСУ: в "Азові" поставили на місце главу МО Польщі

22:39

"Ганьба для країни": у Словаччині розкритикували Фіцо за зустріч з Путіним

Реклама
22:27

"Мільйони жертв": Трамп чекає зустрічі з Путіним, щоб "закінчити війну" в Україні

22:07

Син Наташі Корольової та його дружина відреклися від батьків-путіністів

21:48

Смачна закуска зі шпротами за 10 хвилин: рецепт бюджетної страви на Новий рік

21:48

Брітні Спірс бореться із "сильним сумом": що засмутило зірку

21:22

Загроза ударів РФ по нових цілях: у РНБО попередили про "посилення паніки"

20:46

Ліквідували понад 60 загарбників та десятки одиниць техніки: Азов відбив штурм РФ

20:29

Чи погодиться Путін на заморозку війни?Погляд

20:19

Путін хоче "закидати Європу ракетами": тривожний прогноз нової війни РФ

19:54

"Ще тоді стався візуальний контакт": популярний актор закрутив новий роман

19:46

Масштабна ДТП на Прикарпатті: госпіталізовано 13 людей, серед них дитина

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти