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Оточення українських військ в районі Успенівки: у ЗСУ зробили важливу заяву

Марія Николишин
20 грудня 2024, 12:20
1840
Головнокомандувачем ЗСУ було прийнято рішення про виведення підрозділів.
Оточення українських військ в районі Успенівки: у ЗСУ зробили важливу заяву
Оточення ЗСУ в Успенівці / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap.live

Ключові тези:

  • Оточення ЗСУ в районі населеного пункту Успенівка немає
  • Підрозділи Сил оборони було виведено з відповідного району
  • Вони продовжують виконання завдань на рубежі Курахове - Константинопольське

Інформація про оточення українських військових в районі населеного пункту Успенівка не відповідає дійсності. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Там зауважили, що з посиланням на ресурси порталу DeepState в ЗМІ поширюється інформація про перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове.

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"Дана інформація не відповідає дійсності. Головнокомандувачем Збройних сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Крім того, зазначається, що військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове - Константинопольське.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, моніторинговий канал DeepState повідомляв, що російські окупаційні війська захопили Трудове та Успенівку, завершивши окупацію останнього фрагмента "Успенівського мішка".

Там також повідомляли, що російська окупаційна армія окупувала ще один населений пункт у Донецькій області - Константинопольське, та просунулася біля чотирьох - Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці.

Крім того, 18 грудня на Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили механізований наступ російських окупантів. Загарбники намагалися розширити плацдарм біля річки Оскіл.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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