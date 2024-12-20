Окупанти захопили Константинопольське на Донбасі - DeepState

Ви дізнаєтеся:
- Який населений пункт окупувала РФ
- Де ще просунулися російські військові
Російська окупаційна армія окупувала ще один населений пункт у Донецькій області та просунулася біля чотирьох. Про це в ніч на 20 грудня написав моніторинговий канал DeepState.
"Ворог окупував Константинопольське", - ідеться в повідомленні.
Село Костянтинопільське розташоване в Покровському районі Донецької області.
Також, за даними аналітиків, російські військові просунулися біля Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці.
Ситуація на фронті - останні новини
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 19 грудня заявив, що на кількох напрямках фронту активізувався наступ російської окупаційної армії. Тривають важкі бої. За його словами, Сили оборони України не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків.
Російські військові окупували Трудове Донецької області. Про це в ніч на 19 грудня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.
У ніч на 20 грудня аналітики повідомили, що російські окупаційні війська захопили Трудове та Успенівку, завершивши окупацію останнього фрагмента "Успенівського мішка". Не всі українські військові змогли вийти з оточення.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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