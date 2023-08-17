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"Доведеться рятувати становище": Жданов розповів, чи може РФ щось вичудити

Аліна Дембіцька
17 серпня 2023, 23:10 оновлено 17 серпня, 23:10
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У росіян є невеликі резерви, але їх явно недостатньо, щоб зупинити український наступ, підкреслив Жданов.
Жданов, ВСУ
Жданов розповів, чи може РФ щось вичудити / Колаж: Главред, фото: Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Країна-агресорка Росія напередодні Дня Незалежності України навряд чи зможе наступати на будь-якій ділянці фронту чи влаштувати черговий акт божевілля на кшталт підриву Каховської ГЕС. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Ні, думаю, нічого подібного Росія не вичудить. Справа в тому, що на інших напрямках у росіян просто недостатньо сил і засобів", - зауважив Жданов.

За його словами, якщо в найближчий тиждень у ЗСУ буде успіх на Бердянському або Мелітопольському напрямках, то цілком можливо відбудеться зворотний процес – росіянам доведеться знімати війська з тієї ж Сватівсько-Кремінної ділянки, щоб рятувати становище, тому що резервів у них практично не залишилося.

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"У росіян є невеликі резерви, але їх явно недостатньо, щоб зупинити український наступ, коли ми почнемо вводити в бій головні сили", - підкреслив військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Сили оборони України просунулися на двох напрямках. Так, в ході контрнаступу українські військові просунулися в прикордонному районі Донецької та Запорізької областей. Водночас у російських окупантів є труднощі зі зміцненням своїх оборонних ліній через брак резервів.

За даними Forbes, українські військові роблять все, щоб звільнити українські території. До контрнаступу приєднався один з найпотужніших підрозділів - 82-га десантно-штурмова бригада.

Водночас у матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що союзники готують Україну до нового контрнаступу. Автори матеріалу зазначають, що боротьба за звільнення захоплених РФ територій України може бути тривалою. При цьому західні військові і політики починають замислюватися щодо весняного наступу ЗСУ у 2024 році.

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