У Раді розповіли, за яких умов вакцина може стати платною та коли

В Україні не планують продавати вакцини / Reuters

Наразі в Україні не планують запроваджувати платну вакцинацію від коронавірусу, поки у світі триває пандемія, а в країні збільшується статистика захворювань. Проте через пів року або рік це може стати можливим.

Таку думку озвучив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За його словам, наразі Україна має можливість імунізувати 60-70% населення.

"Ми ж розуміємо, що цей вірус назавжди, так само як вірус грипу. Зараз навчимося, виробимо колективний імунітет, але кожного року треба буде вакцинація від ковіду так, як і від грипу", – зазначив він.

Радуцький впевнений, що через пів року або рік з'являться ліки від коронавірусу і тоді є велика ймовірність, що вакцинація буде платною. Поки це питання навіть не обговорюється. Він нагадав, що Міністерство охорони здоров'я вже дозволило вакцинацію дітей з 12 років. Сьогодні МОЗ розглядає питання бустерної дози для людей з групи ризику.

Нагадаємо, раніше головний санлікар країни Віктор Ляшко пояснив, що цього року платна вакцина не є доцільною, проте надалі платне щеплення може стати можливим.

Коронавірус і вакцинація в Україні