У Раді розповіли, за яких умов вакцина може стати платною та коли

Наразі Україна має можливість імунізувати 60-70% населення.
Наразі в Україні не планують запроваджувати платну вакцинацію від коронавірусу, поки у світі триває пандемія, а в країні збільшується статистика захворювань. Проте через пів року або рік це може стати можливим.
Таку думку озвучив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За його словам, наразі Україна має можливість імунізувати 60-70% населення.
"Ми ж розуміємо, що цей вірус назавжди, так само як вірус грипу. Зараз навчимося, виробимо колективний імунітет, але кожного року треба буде вакцинація від ковіду так, як і від грипу", – зазначив він.
Радуцький впевнений, що через пів року або рік з'являться ліки від коронавірусу і тоді є велика ймовірність, що вакцинація буде платною. Поки це питання навіть не обговорюється. Він нагадав, що Міністерство охорони здоров'я вже дозволило вакцинацію дітей з 12 років. Сьогодні МОЗ розглядає питання бустерної дози для людей з групи ризику.
Нагадаємо, раніше головний санлікар країни Віктор Ляшко пояснив, що цього року платна вакцина не є доцільною, проте надалі платне щеплення може стати можливим.
Коронавірус і вакцинація в Україні
- Станом на 26 жовтня в Україні виявили 2 825 733 хворих на коронавірус, 2 401 705 з яких вже одужали. Але, на жаль, 65 628 пацієнтів пішли з життя, так і не зумівши подолати хворобу
- За минулу добу, 26 жовтня, вакцинували рекордну кількість українців – понад 291 тисячу. Більш ніж 7 мільйонів отримали 2 дози вакцини проти COVID-19.
- У МОЗ наголосили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.