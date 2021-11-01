МОЗ збирається утилізувати пів мільйона доз вакцини AstraZeneca: названа причина

Вакцини AstraZeneca в Україні занадто багато / Reuters

Міністерство охорони здоров'я України змушене утилізувати 500 тисяч прострочених доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.

Як повідомляє МОЗ у відповіді на запит видання "Гордон", термін придатності всіх ін'єкцій закінчується 31 грудня нинішнього року.

"Точна кількість через можливість розливу (наприклад, з флакона використовували дев'ять з 10 доз) буде відомо до 3 листопада", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що прострочені препарати вже вилучили з пунктів і центрів вакцинації.

"Ми суворо дотримуємося всіх вимог зберігання, транспортування та використання вакцин. Кожен українець може бути впевнений, що отримує безпечну і ефективну вакцину для захисту свого життя", - додали у відомстві.

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У МОЗ розповіли, що на сьогоднішній день в Україні є понад 1 млн доз AstraZeneca. При цьому, її термін придатності триває до 30 листопада. Препарат використовуватимуть як для першої, так і для другої дози.

Нагадаємо, загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

Також в Україні, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.