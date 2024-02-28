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"Це буде вікно можливостей": Гетьман сказав, за яких умов Україна швидше завершить війну

Альона Вороніна
28 лютого 2024, 01:35
Демократична революція в Росії навряд чи можлива – там може бути лише бунт. Але під час цього російського бунту в України з’являться хороші можливості.
Украинские военные, Алексей Гетьман
Гетьман сказав, за яких умов Україна швидше завершить війну/ колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних сил ЗСУ, Facebook Гетьман

Росіяни перелякані й не здатні на серйозні кроки, щоб протистояти путінському режиму в країні-агресорці Росії, але до якихось дій їх могли б підштовхнути російські добровольці, які воюють на боці України. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв’ю Главреду.

"Росіяни перелякані, на серйозні кроки не здатні, але, можливо, російські добровольці могли б організувати якісь рухи. Ми ж пам'ятаємо, як було, коли Пригожин рухався на Москву: коли люди побачили, що влада слабка, а трон захитався, у них одразу з'явилася сміливість", – зазначив Гетьман.

Він переконаний, що демократична революція в Росії навряд чи можлива – там може бути лише бунт, "бессмысленный и беспощадный".

"Проте коли Росія почне руйнуватися, все посиплеться за принципом доміно. Люди дуже швидко піднімуться. Вони повстануть не за демократію, а для того, щоб поміняти старого царя на нового. І це буде вікно можливостей для України: поки вони зноситимуть старого царя, якщо це все-таки відбудеться, ми можемо і війну завершити, і ще багато чого корисного для себе зробити", – зазначив майор запасу ЗСУ.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман зробив прогноз щодо нового наступу Росії:

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили ще один ворожий Су-34. Повітряне судно російських окупантів українські військові збили на східному напрямку. Командувач Повітряних сил ЗСУ дав окупантам одну пораду.

Також стало відомо, що Україна втратила перший танк M1 Abrams. Жоден танк не є невразливим. І майже всі танки особливо вразливі для атак зверху, зазначають журналісти видання Forbes. Всього в українських військових був 31 танк M1 Abrams, які ми отримали від США у межах військової допомоги.

Нагадаємо, президент США Еммануель Макрон заявив, що країни НАТО повинні бути готові до нападу РФ через кілька років. За словами Макрона, всі лідери на зустрічі в Парижі погодилися з тим, що не хочуть вступати у війну з "російським народом".

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