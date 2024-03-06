Росія скинула на села Сумської області "касетки": населені пункти заміновано

Російські окупанти у вівторок, 5 березня, використали по Сумщині кулькові осколкові авіаційні бомби. "Касетними" снарядами заміновано два села, фахівці з розмінування вже працюють на місці.
Як зазначили у поліції, нещодавно ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району Марчихина Буда.
Російська авіація під час завдання авіаударів використала касетні бомби РБК-500. Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грам кожна та має велику зону ураження.
Застосування цих "касеток" по Сумській області документується вперше, зауважив в ефірі телемарафону голова Сумської ОВА Володимир Артюх.
"Щодо керованих авіаційних бомб. Вчора уперше по Сумській області було застосовано касетні авіаційні бомби. Заміновано два населені пункти. Сили оборони і ДСНС працюють щодо розмінування. Заборонену зброю застосували по місцевому населенню", - зазначив Артюх.
Росія використовує проти України касетні снаряди
З початку повномасштабного вторгнення фахівцями зафіксовано сотні обстрілів касетними боєприпасами РФ в населених пунктах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
У звіті Cluster Munition Coalition 2022 року підраховано 215 загиблих мирних мешканців і 474 поранених, про багатьох з яких не повідомляється.
Застосування такої зброї проти цивільних порушує принципи гуманітарного права - отже, є військовим злочином. Це спонукало Міжнародний кримінальний суд розпочати розслідування вчинення військових злочинів РФ на території України, пише BBC.
Який вигляд має ШОАБ-0,5
За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м’ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі "ребрами".
Своїм виглядом може привертати увагу дітей, тому батькам радять взяти це до відома.
Ситуація на північному кордоні
У Сумах під час нічної атаки дронами у ніч на середу, 6 березня, були три прильоти в різних частинах міста. Внаслідок атаки ворожих дронів постраждали семеро людей, серед поранених – 10-річний хлопчик.
Як писав Главред, 4 лютого російські окупанти намагалися прорвати держкордон у Сумській області. У боях з ЗСУ ворог зазнав втрат і був відкинутий. Усього було кілька спроб з боку РФ прорвати кордон на Сумщині 3 лютого.
Це не перша спроба прориву кордону з боку росіян. Війська РФ на початку 2024-го вже 5 разів намагалися вийти на кордони Чернігівської та Сумської областей. Станом на січень ситуація на північному кордоні була стабільна – загрози на Київському напрямку не спостерігалося.
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