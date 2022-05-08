Окупанти за день випустили по Одещині 10 ракет

В ОК Південь повідомили, що є влучення у підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечені багатоповерхові будинки.
У суботу, 7 травня, російські окупанти атакували Одеську область десятьма крилатими ракетами. Чотири з них були випущені в області, шість - по самій Одесі.
Як повідомили в оперативному командуванні Південь, є влучення у приватне підприємство з виготовлення меблів, в житловому районі ударною хвилею і уламками понівечені багатоповерхові будинки поруч.
Ще дві ракети вдарили по пошкодженій раніше злітно-посадковій смузі та у пункт управління польотами Одеського аеропорту. Постраждалих немає.
По Миколаївській області окупанти випустили чотири крилаті ракети. Тричі був атакований Миколаїв і передмістя реактивними системами залпового вогню Смерч. На жаль, є постраждалі.
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Як повідомляв Главред, вночі в неділю, 8 травня, в Одесі було неспокійно. Багато разів оголошувалася повітряна тривога, пролунав потужний вибух. В оперативному командуванні Південь повідомили, що вночі 8 травня українські військові знищили дві ракети типу Х, випущені по Одеській області з Чорного моря.
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