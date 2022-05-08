Авіаудар РФ по школі в Білогорівці: загинули 60 людей - глава ОВА

Наслідки авіаудару по школі в Білогорівці / Фото t.me/luhanskaVTSA

Жертвами російського бомбардування школи в селищі Білогорівка Луганської області, за попередніми даними, стали 60 осіб. У момент вибуху в приміщенні школи перебувало близько 100 осіб.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

На місці події працювали рятувальники і пожежники, які погасили полум'я, а потім розбирали завали. Роботи пізно ввечері було припинено.

"Пожежу ліквідували майже чотири години, потім було проведено розбирання завалів і, на жаль, знайдено тіла двох загиблих", - йдеться в повідомленні.

t.me/luhanskaVTSA

t.me/luhanskaVTSA

Евакуйовано з-під завалів 30 осіб, семеро з них - поранені.

"Найімовірніше, всі 60 людей, які залишилися під уламками будівлі, загинули", - написав Гайдай.

Як повідомляв Главред, 7 травня російські війська скинули авіабомбу на школу у Білогорівці, яка зараз є гарячою точкою бойових дій. Окупанти намагаються там зробити прорив, тривають постійні бої.

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