Авіаудар РФ по школі в Білогорівці: загинули 60 людей - глава ОВА

Пожежу ліквідували майже чотири години, потім було проведено розбирання завалів. Евакуйовано 30 осіб, семеро з них - поранено.
Жертвами російського бомбардування школи в селищі Білогорівка Луганської області, за попередніми даними, стали 60 осіб. У момент вибуху в приміщенні школи перебувало близько 100 осіб.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
На місці події працювали рятувальники і пожежники, які погасили полум'я, а потім розбирали завали. Роботи пізно ввечері було припинено.
"Пожежу ліквідували майже чотири години, потім було проведено розбирання завалів і, на жаль, знайдено тіла двох загиблих", - йдеться в повідомленні.
Евакуйовано з-під завалів 30 осіб, семеро з них - поранені.
"Найімовірніше, всі 60 людей, які залишилися під уламками будівлі, загинули", - написав Гайдай.
Як повідомляв Главред, 7 травня російські війська скинули авіабомбу на школу у Білогорівці, яка зараз є гарячою точкою бойових дій. Окупанти намагаються там зробити прорив, тривають постійні бої.
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