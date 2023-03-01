Окупанти вивозять свої родини з Криму до Росії - Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, з тимчасово окупованого Криму в країну-агресор, Росію, евакуюють сім'ї військовослужбовців агресорської армії.

Військовослужбовці армії окупантів вивозять сім'ї з Криму - Генштаб ЗСУ / колаж фото УНІАН та ua.depositphotos.com/

У тимчасово окупованому Криму спостерігається новий етап вивезення своїх сімей офіцерами російської агресорської армії з території півострова в межі країни-агресора, РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні в середу, 1 березня.

"Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються в Перевальному, відправляють свої сім'ї в Росію ", — йдеться в тексті.

Крім того, як повідомляють українські офіцери, повітряні сили ЗСУ за минулу добу завдали 11 ударів по районах зосередження окупантів. У свою чергу, ракетники і артилеристи вразили дев'ять районів зосередження живої сили і район зосередження озброєння/військової техніки противника, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію радіоелектронної боротьби і склад боєприпасів.

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Деокупація Криму

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнить всі свої території. Військова агресія Росії почалася в 2014 році з Криму і закінчиться звільненням ЗСУ півострова.

Українська держава після деокупації Кримського півострова поставить крапку на будь-яких імперських амбіціях країни-окупанта, підкреслив він.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що звільнення окупованого Росією Криму неминуче. Згідно з даними військової розвідки, після звірств російських військ в Україні настрої на півострові стали змінюватися навіть серед осіб, які були затятими прихильниками кремлівської політики.

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